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Cimbom'un yeni 'Aslan'ı İstanbul'a geldi

CİMBOM'UN YENİ 'ASLAN'I İSTANBUL'A GELDİ

Galatasaray'ın Manchester City'den transfer ettiği Fernando Reges, İstanbul'a geldi. Yıldız oyuncu sağlık kontrolünden geçecek.

Tarih : 04 Ağustos 2017, 00:40
Puan Ver : Cimbom'un Yeni 'aslan'ı İstanbul'a Geldi(9/10)5

Galatasaray'ın, Manchester City'den transfer ettiği Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Reges İstanbul'a geldi. Mariano, Gomis, Belhanda, Maicon ve Ndiaye transferlerinden sonra Galatasaray bir yıldızı daha kadrosuna kattı.

İSTANBUL'A GELDİ

Manchester City'de forma giyen Brezilyalı defansif orta saha futbolcusu Fernando Reges, kendisini Galatasaraylı yapacak imzayı atmak için İstanbul'a geldi.

Brezilyalı oyuncu yarın sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçecek.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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