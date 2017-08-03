Avrupa Ligi'ndeki Fenerbahçe-Sturm Graz Maçının İlk 11'leri Belli Oldu
Tavuk Yüzünden Bıçak Çektiği Babası Tarafından Pompalı Tüfekle Öldürüldü
Simon Kjaer, Fenerbahçe'yi Ezdi: Şampiyonlar Ligi Seviyesini Özlemiştim
'yenge' Beşiktaş'ın İstediği Yıldıza Seslendi: Beşiktaş'a Gel
Beşiktaş, Transferi Resmen Duyurdu: İlgileniyoruz
5 Kız Öğrenciyi Taciz Eden Kuran Kursu Hocası Tutuklandı
Türkiye Rekoru: Zıpkınla 68 Kiloluk Akya Balığı Avladı
Tuncelili Vatandaşlar 41 Derecelik Sıcaklardan Munzur Çayı'na Girerek Kurtuluyor
İntihardan Son Anda Vazgeçti, Eşinin Önünde Diz Çöküp Özür Diledi
Beşiktaş'ta Kaldırım Üzerinde Köpeğe Sarılarak Uyuyan Çocuğa 'ahbap' Sahip Çıktı
Kurbanlık Besi Danasının Kilosu 20 Tl
Çatıya Çıkan 1 Tonluk Boğa, Ekiplere Ter Döktürdü
Yılmaz Büyükerşen'e Saldıran Emekli Polisin 5 Büfesi Mühürlendi
Öldürülüp Tecavüze Uğrayan İngiliz Modelin Cesedi Mezarından Çıkarıldı
Cimbom'un Yeni Transferi Bu Akşam İstanbul'a Geliyor
Galatasaray, Fernando İle Transfer Görüşmelerine Başlandığını Kap'a Bildirdi
Yıldırım Önce Uçağa Sonra Yer Görevlisine İsabet Etti
Eski Bakanın Kızı Beş Yıldızlı Otelin 19. Katından Atlayarak İntihar Etti
Terör Saldırısından Telefonu Sayesinde Kurtulan Askere, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Telefon
Abd Resmen Açıkladı: Ypg'ye Tank Vermedik

Cimbom'un yeni transferi bu akşam İstanbul'a geliyor

CİMBOM'UN YENİ TRANSFERİ BU AKŞAM İSTANBUL'A GELİYOR

Galatasaray'ın Manchester City'den yeni transferi Fernando Reges, bugün saat 21.30'da İstanbul'a gelecek.

Tarih : 03 Ağustos 2017, 17:00
Puan Ver : Cimbom'un Yeni Transferi Bu Akşam İstanbul'a Geliyor(8/10)4

Galatasaray sonunda ön liberosuna kavuşuyor... Sarı-Kırmızılı takımda Felipe Melo etkisi yaratması beklenen Fernando Reges'in transferinde tüm pürüzler giderildi. 30 yaşındaki futbolcu bugün saat 21.30'da İstanbul'a gelecek. Fernando daha sonra Galatasaray'ın Avusturya kampına katılacak.

SELÇUK'UN PARTNERİ

Burada takım arkadaşları ve yeni hocasıyla tanışacak olan Fernando, 5 Ağustos'ta Hertha Berlin ile oynanacak hazırlık maçında sahada olmak istiyor. Porto'da yıldızını parlattıktan sonra Manchester City'ye transfer olan ve kalitesini Premier Lig'de de kanıtlayan Fernando, Cim Bom'da Selçuk'un orta sahadaki partneri olarak görev yapacak. Ancak Ndiaye'nin, Selçuk'tan formayı kapması halinde, bambaşka bir takım izleyebiliriz.

TAKIMDAKİ ÜÇÜNCÜ BREZİLYALISI OLACAK

Fernando Reges, orta sahada savunma direncini arttırma konusunda çok önemli bir hamle olarak görülüyor. Ancak Sambacı'nın hücuma katkısı oldukça düşük. Bu nedenle yanına daha hücumcu isimlerin adapte edilmesi düşünülüyor. Yeni sezonda bambaşka bir kadroyla sahneye çıkacak olan Sarı-Kırmızılılar, diğer taraftan Maicon ve Mariano'dan sonra üçüncü Brezilyalı futbolcusuna kavuşacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Cimbom  Un  Yeni  Transferi  Bu  Akşam  İstanbul  A  Geliyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER