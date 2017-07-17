CİMBOM'UN YENİ YILDIZI, AÇIKLAMASIYLA TARAFTARLARI MEST ETTİ
Galatasaray'ın yeni transferi Brezilyalı futbolcu Mariano, "Galatasaray'dan teklif gelince hemen kabul etti. Onlar her zaman şampiyonluğa oynar." açıklamasını yaptı.
Galatasaray, La Liga takımlarından Sevilla'dan kadrosuna kattığı Brezilyalı sağ bek Mariano için Türk Telekom Stadyumu'nda imza töreni düzenledi.
"SABRİ UZUN YILLAR BURADAYDI"
Uzun yıllardır sağ bek mevkinde forma giyen ve takımdan ayrılan Sabri Sarıoğlu'nun hatırlatılması üzerine, Brezilyalı futbolcu, "Sabri uzun zamandır bu kulüpte iyi oynamış bir oyuncu. Futbolda bu var. O ayrıldı, artık ben Galatasaray forması ile mücadele edeceğim. Diğer takımlarda oynadığım gibi burada da oynayarak, iyi işler yapacağım" şeklinde konuştu.
"TEKLİF GELİNCE HEMEN KABUL ETTİM"
Galatasaray'dan teklif geldiğinde düşünmeden kabul ettiğini söyleyen Mariano, "Galatasaray, Türkiye'de her zaman şampiyonluğa oynuyor. Avrupa'da da ismi çok duyulan bir takım. Gelmeden önce Taffarel ile konuştum. Takım ve camia hakkında bilgi aldım. Olumlu şeyler söyledi" diye konuştu.
"TURU GEÇECEĞİZ"
Östersunds maçını izlemediğini ama skoru duyduğunu belirten başarılı futbolcu, "Onlar fiziksel anlamda hazırdı. Bir maçımız daha var. Kendi stadımızda oynayacağız. Turu geçeceğimizi düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.
"YÜZDE 200 VERECEĞİM"
Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcuları sevdiğini öğrendiğini ifade eden Mariano, "Bu da gelmemde artılardan biri oldu. Taraftarımız emin olsun, sahadan yüzde 200'ü veren bir oyuncu görecekler. Sahada sürekli koşan ve yılmayan bir futbolcu görecekler" dedi.
Yıldız sağ bek, taraftarın defans yaparken, çok iyi de ofansif oyun sergileyen bir futbolcu göreceklerini vurguladı.
Kaynak: haberinburada
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