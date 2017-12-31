Etiler'de yemek yedikleri mekan çıkışında muhabirlerle sohbet eden Alişan- Buse Varol çifti, "Beraber güzel bir yıl sonu yemeği yedik" dedi.

"BİZ BERABER VE MUTLU GİRİYORUZ"

İlişkileri hakkındaki soruları yanıtlayan İkili, "Her geçen gün birbirimize olan sevgimiz daha da artıyor, yeni yıla nasıl ve kiminle girersen öyle geçermiş. Biz beraber ve mutlu giriyoruz" sözleriyle aşklarını gözler önüne serdi.

"AİLESİNDEN İZİN ALDIK, BUSE DE GELECEK"

Yılbaşı akşamı Ankara'da sahne alacağını belirten Alişan, "Buse'nin ailesinden de izni aldık. İnşallah Buse de gelecek" dedi.

ARACINDAN ÇIKARDIĞI HEDİYEYİ VERDİ

Muhabirlerin, "Yılbaşında Buse Hanım'a ne hediye aldınız?" sorusuna ünlü türkücü, "Maddiyat ve maneviyat karışık bir hediye arabanın bagajında" cevabını vcerdi. Daha sonra aracına yönelen Alişan, bagajdan çıkardığı hediyeyi sevgilisine vererek sürpriz yaptı.

20 TANE ÇEYREK BİLET SATIN ALDI

Sık sık hakkında cimci olduğu yönünde haberler çıkan Alişan, yanına gelen yılbaşı bileti satan Milli Piyangocu'yu kırmayarak 250 TL verip muhabirlere 20 tane çeyrek bilet satın aldı. Biletçiye 50 TL eksik veren Alişan, "Bugün çok para harcadım. Param kalmadı" dedikten sonra "Biletler gelirse 250 TL'sini alırım" sözleriyle muhabirlere takıldı

İşte o geceden kareler;

Kaynak: haberinburada