

Çin Savunma Bakanlığı, Güney Çin Denizi'nde Washington yönetimine ait insansız denizaltı aracının ABD'ye teslim edileceğini bildirdi.







Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yang Yücün, 15 Aralık'ta söz konusu bölgede Çin ordusu tarafından alıkonulan insansız denizaltı aracına ilişkin soruşturmanın tamamlandığını belirterek, Çin ve ABD arasında konuya dair iletişimin devam ettiğini kaydetti.







Yang, denizaltına yönelik gerçekleştirilen incelemelerin ardından Çin'in insansız denizaltıyı ABD'ye uygun şekilde teslim etmeye karar verdiğini belirtti.







ABD'nin Güney Çin Denizi'ne yakın keşif ve askeri gözlem yapmak için sıklıkla gemi ve uçak gönderdiğini hatırlatan Yang, "Çin, ABD'nin bu tür eylemlerine kararlılıkla karşı çıkıyor ve Washington yönetiminin söz konusu eylemlerini durdurmasını talep ediyor." ifadelerini kullandı.







Yang, ülkesinin ABD'nin Güney Çin Denizi'ndeki ilgili eylemlerine karşı tedbirli davranmaya devam edeceğini ve buna karşılık gerekli önlemleri alacağını sözlerine ekledi.







kaynak:yenişafak