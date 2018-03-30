ÇİN AÇIKLADI: RİSK YOK, DÜNYAYA DÜŞECEK OLAN UZAY İSTASYONU GÖRSEL BİR ŞÖLEN YARATACAK
Çinli yetkililere göre, uzay istasyonu Tiangong-1 dünyaya düştüğünde büyük ihtimalle herhangi bir hasara yol açmayacak, hatta gökyüzünde meteor yağmurlarına benzer muhteşem bir gösteri olacak.
Çin Uzay Ajansı, yaklaşık sekiz tonlunk Tiangong-1 uzay istasyonunun Cumartesi ila Pazartesi günleri arasında atmosfere gireceğini belirtti. Avrupa Uzay Ajansı ise uzay istasyonunun Türkiye saatiyle Cumartesi öğleden sonra ile Pazar öğleden sonra arası atmosfere gireceğini duyurdu.
MÜTHİŞ BİR GÖSTERİ OLACAK
Çin İnsanlı Uzay Mühendisliği Bürosu'ndan (CMSEO) yapılan açıklamada uzay istasyonunun bilimkurgu filmlerindeki gibi dünyaya çakılmayacağını, bunun yerine meteor yağmuruna benzer müthiş bir gösteri oluşturacağını" söyledi.
700 MİLYONDA BİR
CMSEO herhangi birine 200 gramdan ağır bir parçanın isabet etme ihtimalinin 700 milyonda bir olduğunu belirtti.
Uzay istasyonu Eylül 2011'de dünyanın yörüngesine gönderilmişti.
2016'DA KONTROLÜ KAYBEDİLDİ
Tiangong-1, Çin'i bir "uzay süpergücüne" dönüşterecek bir bilimsel proje olarak görülüyordu.
Fırlatılmasından bir yıl sonra 2012'de ülkenin ilk kadın astronotu Liu Yang'ın da ziyaret ettiği istasyon, hem insanlı hem de insansız uzay görevleri için kullanıldı. Çinli yetkililer, 2016'da uzay istasyonunun kontrolünü kaybettiklerini doğruladı.
Çin, Eylül 2012'de Tiangong-2 uzay istasyonunu uzaya göndermişti. Bu uzay istasyonunun 2022'de insanlı hale getirilmesi umuluyor.
BÜYÜK KISMI YANARAK YOL OLACAK
"Cennet Sarayı-1" anlamına gelen Tiangong-1'in büyük kısmının atmosfere girdikten sonra yanarak yok olması bekleniyor. Ancak yine de uzay istasyonundan büyük parçaların yeryüzüne düşebileceği uyarısı yapılıyordu.
Uzay araştırmaları yürüten sivil toplum kuruluşu Aerospace Corp, Tiangong-1'e ait parçaların düşebileceği bölgeleri hesaplamıştı.
Kuruluşa göre Kuzey ve Güney Yarımküre'de riskli iki hat bulunuyor. Kuzey Yarımküre'deki riskli hat, Türkiye üzerinden de geçiyor.
Kaynak: haberinburada
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