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Çin, Basra Körfezi'ne açılıyor! Milyar dolarlık anlaşma imzalandı

ÇİN, BASRA KÖRFEZİ'NE AÇILIYOR! MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA İMZALANDI

Çin ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında, Basra Körfezi'ndeki 3 petrol ve doğalgaz sahasında işletme hakkı payı için 1,18 milyar dolarlık anlaşma imzalandı.

Tarih : 21 Mart 2018, 22:10
Puan Ver : Çin, Basra Körfezi'ne Açılıyor! Milyar Dolarlık Anlaşma İmzalandı(8/10)4

Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketince (ADNOC) Basra Körfezi açıklarındaki Um Şaif ve El Nasır petrol sahalarından petrol ve doğalgaz, Aşağı Zakkum petrol sahasından petrol çıkarmak üzere Çin devlet petrol şirketi PetroChina ile anlaşmaya varıldığı açıklandı.

40 YILLIĞINA ÇİNLİ PETROL ŞİRKETİNE DEVREDİLDİ

Anlaşma kapsamında söz konusu sahalardaki yüzde 10'luk işletme hakkı payının 1,18 milyar dolar karşılığında 40 yıllığına Çin devlet petrol şirketine devredildiği belirtildi.

GÜNDE 450 BİN VARİL PETROL ÇIKARILIYOR

Um Şaif ve Nasır petrol sahalarından günde toplam 460 bin varil ham petrol ve 14 milyon metreküp doğalgaz çıkarılıyor. Aşağı Zakkum petrol sahası ise günde 450 bin varil ham petrol çıkarma kapasitesine sahip.

İtalyan Eni ve Fransız Total şirketlerinin de aynı sahalarda işletme hakkı payı bulunuyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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