Çin Futbol Federasyonu, 13 süper lig kulübüne borçlarını bir an önce temizlemeleri çağrısı yaptı. Aksi taktirde kulüpler ligden ihraç tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.

Çin Futbol Federasyonu, Süper Lig kulüplerinin akıl dışı transfer harcamaları yapmalarını önlemek için her yolu deniyor. Son olarak Süper Lig'de mücadele eden 16 kulübün 13'üne bir uyarı yazısı gönderildi.

BURAK'IN TAKIMI DA LİSTEDE

Kulüplere bir an önce borçlarını temizlemeleri çağrısı yapan federasyon, aksi taktirde ligden ihraç edilecekleri uyarısında bulundu. İhraç tehlikesiyle karşı karşıya kalan kulüpler arasında Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Beijing Guoan da yer alıyor.

Beijing Guaon ile birlikte birçok takım, federasyonun düşündüğü gibi büyük bir borçları olmadığını savunuyor.

SHENHUA SÖZ VERDİ: ÖDEYECEĞİZ

Bu kulüpler arasında Asya Şampiyonlar Ligi'ni 2 kez kazanan Guangzhou Evergrande ve Oscar için Chelsea'ye 65 milyon Euro bonservis bedeli ödeyen Shanghai SIPG de bulunuyor. Carlos Tevez'in takımı Shanghai Shenhua ise borçlarını kısa süre içinde ödeyeceği sözünü verdi. Temmuz ayının başında Asya Futbol Federasyonu tarafından gönderilen yazıda da aşırı borcu bulunan kulüplerin kıta şampiyonlarına alınmayacakları belirtilmişti.

Kaynak: haberinburada