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Çin İle ABD Arasında İsim Krizi! Beyaz Saray Pekin'den Özür Diledi

ÇİN İLE ABD ARASINDA İSİM KRİZİ! BEYAZ SARAY PEKİN'DEN ÖZÜR DİLEDİ

Washington, Beyaz Saray'dan yayınlanan açıklamada Çin Halk Cumhuriyeti yerine Çin Cumhuriyeti demesi nedeniyle Pekin'den özür diledi.

Tarih : 10 Temmuz 2017, 17:40
Puan Ver : Çin İle Abd Arasında İsim Krizi! Beyaz Saray Pekin'den Özür Diledi(10/10)6

ABD Başkanı Donald Trump'la Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in G20 Liderler Zirvesi için gittiği Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleştirdiği ikili görüşmenin ardından Beyaz Saray'dan yapılan açıklama iki ülke arasında krize neden oldu. Zira açıklamada Şi'den 'Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı' yerine 'Çin Cumhuriyeti Devlet Başkanı' ifadesi kullanılmıştı.

ABD "TEKNİK BİR HATA" DEDİ

Günlük basın toplantısında konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, açıklama nedeniyle derhal diplomatik protesto çekildiğini ve ABD tarafının teknik bir hata olduğunu kabul ederek kendilerinden özür dilediğini açıkladı.

TAYVAN "MİLLİYETÇİ ÇİN" ADIYLA KURULMUŞTU

Çin'de 1949'da Mao Zıdong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a kaçarak adada bağımsızlık ilan etmiş ve milliyetçi Çin olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı. Ancak Çin, Tayvan'ın bağımsızlığını kabul etmemiş ve adanın kendi eyaleti olduğunu öne sürmüştü. Tayvan'ı sadece 20 ülke tanıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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