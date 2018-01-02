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Çin Kulübü, Galatasaraylı Ndiaye İçin 18 Milyon Euro Ödemeye Hazır
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Çin Kulübü, Galatasaraylı Ndiaye İçin 18 Milyon Euro Ödemeye Hazır

ÇİN KULÜBÜ, GALATASARAYLI NDİAYE İÇİN 18 MİLYON EURO ÖDEMEYE HAZIR

Çin kulübü, menajerler aracılığıyla Galatasaray'a Badou Ndiaye için 18 milyon euro ödemeye hazır olduğunu bildirdi.

Tarih : 02 Ocak 2018, 09:50
Puan Ver : Çin Kulübü, Galatasaraylı Ndiaye İçin 18 Milyon Euro Ödemeye Hazır(9/10)5

Galatasaray'ın yaz transferinde Osmanlıspor'a 7.5 milyon Euro bonservis ödeyerek kadrosuna kattığı Badou Ndiaye'nin maliyeti tartışma konusu olmuştu. İngiliz kulüpleri Stoke City ile West Ham da Ndiaye ile ilgilendiği için sarı-kırmızılı kulüp kesenin ağzını açmış ve Ndiaye de gösterdiği üstün performansla ücretinin hakkını vermişti.

18 MİLYON EURO ÖDEMEYE HAZIRLAR

Senegalli yıldızın menajeri de geçtiğimiz günlerde kulübe, oyuncusuna Çin'den ciddi bir teklif olduğunu iletti. Eğer Galatasaray, Ndiaye için masaya oturursa, ismi saklanan Çin kulübünün 18 milyon Euro ödemeye hazır olduğu ortaya çıktı.

TERİM GİTMESİNİ İSTEMİYOR

Ancak teknik direktör Fatih Terim'in bu satışa sıcak bakmaması transferi zorlaştırıyor. 1990 doğumlu Ndiaye'nin Galatasaray ile yaptığı sözleşmede önümüzdeki sezon sonu için geçerli 18 milyon Euro karşılığı çıkış opsiyonu bulunuyor.

Kaynak: Sabah

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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