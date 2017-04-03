Pekin yönetiminden Pyongyang'a baskı uygulamasını isteyen ABD Başkanı, nükleer programın devam etmesi halinde Washington'ın tehdidi engelleyeceğini dünyaya duyurdu. ABD Savunma Bakanlığı ise, 28 bin askerin Güney Kore'de tatbikata katıldığını açıkladı.