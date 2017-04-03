ÇİN KUZEY KORE'Yİ DURDURMAZSA, ABD HAREKETE GEÇECEK
Pekin yönetiminden Pyongyang'a baskı uygulamasını isteyen ABD Başkanı, nükleer programın devam etmesi halinde Washington'ın tehdidi engelleyeceğini dünyaya duyurdu. ABD Savunma Bakanlığı ise, 28 bin askerin Güney Kore'de tatbikata katıldığını açıkladı.
Çin'in Pyongyang yönetimi üstüne baskı kurmasını isteyen Donald Trump, Pekin yönetimi Kuzey Kore'nin nükleer tehdidini bertaraf etmezse ABD'nin tek taraflı harekete geçebileceğini söyledi.
kaynak:milliyet
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