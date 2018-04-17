ÇİN, OTOMOTİVDE YABANCI SERMAYEYİ KALDIRIYOR
Çin 20 yıllık uygulamada önemli bir değişikliğe imza atarak otomotiv sektöründeki yabancı sermaye sınırını tamamen kaldıracağını açıkladı.
Çin 20 yıllık uygulamada önemli bir değişikliğe imza atarak otomotiv sektöründeki yabancı sermaye sınırını tamamen kaldıracağını açıkladı. Çin devlet planlama kurumu yaptığı açıklamada, tamamen elektrikli ve şarj edilebilir hibrid araç üreten şirketlere uygulanan yabancı sermaye sınırlamasının bu yıl, ticari araç imalatçıları için 2020 yılında ve büyük araç piyasası için geçerli sınırlamaların ise 2022 yılına kadar kaldırılacağını söyledi.
20 YILLIK SINIR KALKIYOR
Bu adım, dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin'de yabancı imalatçıların herhangi bir yerel girişimdeki payını en fazla yüzde 50 ile sınırlayan 1994'de tarihli bir kuralın sonunu işaret ediyor.
REKABET İÇİN UYGULANIYORDU
Bu politika yerli otomobil üreticilerinin daha gelişmiş uluslararası rakiplerle rekabet edebilmesine yardımcı olmak için uygulanıyordu.
TESLA'YA YARAYACAK
Analistler uygulamadan - en azından kısa vadede - Şanghay'da tümü kendisine ait olmak üzere bir tesis kurmaya çalışan ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla gibi, yeni-enerji araçlarına odaklanan bazı otomobil üreticilerinin yararlanacağını söylüyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Ankara'da Sıcak Gündem! İyi Parti Seçimlere Girebilecek Mi?
- Erdoğan İle Ruhani Telefonda Görüştü, Suriye'de Gerilimin Tırmandırılmamasına Vurgu Yapıldı
- Bu Köyde Sadece 3 Kişi Yaşıyor! Muhtarın Seçimde Tek Rakibi Eşi
- Suç Örgütü Çökertildi, Serdar Sitoçi Cinayeti Çözüldü
- Küçük Çocuk, Hademenin Cinsel İstismarından Attığı Çığlıkla Kurtuldu
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Olcan'dan Anneye Son Bakış
- Fenerbahçe'nin Eski Oyuncusu Bogdanovic, Baskonia Maçı İçin İstanbul'da
- Manchester United Menajeri Jose Mourinho, Pogba'yı Satış Listesine Koydu
- Efsane Sporcu Kendisinden 40 Yaş Küçük Sevgilisi İle Cinsel İlişkiye Girdiği Sırada Felç Geçirdi
- İngiltere Liginden Gelen Futbolcu Emnes, Süper Ligde De Tutunamadı
DÜNYA HABERLERİ
- Suriyeli Doktor: Duma'daki Kimyasal Zehirlenme Değil, Oksijen Yetmezliği
- Üniversiteli Genç Kız, Dünyayı Gezmek İçin Bekaretini Satışa Çıkardı
- İsrail'den Rusya'ya Tehdit Gibi Cevap: Müsaade Etmeyeceğiz
- Ermenistan'da Sarkisyan Karşıtı Göstericiler Polisle Çatıştı
- Hapishane Kavgası Facia İle Sonuçlandı: 7 Ölü, 17 Yaralı
Bu Haberle İlgili Yorumlar