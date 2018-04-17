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Çin, Otomotivde Yabancı Sermayeyi Kaldırıyor

ÇİN, OTOMOTİVDE YABANCI SERMAYEYİ KALDIRIYOR

Çin 20 yıllık uygulamada önemli bir değişikliğe imza atarak otomotiv sektöründeki yabancı sermaye sınırını tamamen kaldıracağını açıkladı.

Tarih : 17 Nisan 2018, 16:20
Puan Ver : Çin, Otomotivde Yabancı Sermayeyi Kaldırıyor(7/10)3

Çin 20 yıllık uygulamada önemli bir değişikliğe imza atarak otomotiv sektöründeki yabancı sermaye sınırını tamamen kaldıracağını açıkladı. Çin devlet planlama kurumu yaptığı açıklamada, tamamen elektrikli ve şarj edilebilir hibrid araç üreten şirketlere uygulanan yabancı sermaye sınırlamasının bu yıl, ticari araç imalatçıları için 2020 yılında ve büyük araç piyasası için geçerli sınırlamaların ise 2022 yılına kadar kaldırılacağını söyledi.

20 YILLIK SINIR KALKIYOR

Bu adım, dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin'de yabancı imalatçıların herhangi bir yerel girişimdeki payını en fazla yüzde 50 ile sınırlayan 1994'de tarihli bir kuralın sonunu işaret ediyor.

REKABET İÇİN UYGULANIYORDU

Bu politika yerli otomobil üreticilerinin daha gelişmiş uluslararası rakiplerle rekabet edebilmesine yardımcı olmak için uygulanıyordu.

TESLA'YA YARAYACAK

Analistler uygulamadan - en azından kısa vadede - Şanghay'da tümü kendisine ait olmak üzere bir tesis kurmaya çalışan ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla gibi, yeni-enerji araçlarına odaklanan bazı otomobil üreticilerinin yararlanacağını söylüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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