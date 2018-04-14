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Çin, Suriye operasyonu sonrası tarafını seçti

ÇİN, SURİYE OPERASYONU SONRASI TARAFINI SEÇTİ

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye yönelik hava operasyonuna Pekin'den ilk tepki geldi. Çin, tüm ülkelerin egemenlik ve bağımsızlığına saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Tarih : 14 Nisan 2018, 14:50
Puan Ver : Çin, Suriye Operasyonu Sonrası Tarafını Seçti(9/10)5

ABD ile ticaret savaşları konusunda karşı karşıya gelen Çin, Suriye operasyonunda safını belli etti. ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye yönelik hava operasyonuna Pekin'den ilk tepki geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı, tüm ülkelerin egemenlik ve bağımsızlığına saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

"EGEMENLİĞE VE TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE SAYGI GÖSTERİLMESİNİ SAVUNUYORUZ"

Bakanlık Sözcüsü Hua Chunying, başkent Pekin'de yaptığı açıklamada Suriye'ye gerçekleştirilen hava saldırısıyla ilgili olarak, Çin'in uluslararası ilişkilerde güç kullanımına kararlılıkla karşı çıktığını, tüm ülkelerin egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini savunduğunu söyledi.

"SORUNLARI DİYALOGLA ÇÖZÜN" ÇAĞRISI

BMGK kararı olmadan atılan herhangi bir tek taraflı askeri adımın, BM Tüzüğü'ndeki ilkelerin ve uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiğini söyleyen Sözcü, bunun ayrıca Suriye meselesinin çözümünü daha da karmaşıklaştıracağını dile getirdi. Sözcü, "Çin, ilgili tarafları uluslararası hukuk çerçevesine dönmeye ve sorunları diyalog ve istişareyle çözmeye çağırıyor" dedi.

"ADİL VE TARAFSIZ BİR SORUŞTURMA YÜRÜTÜLMELİ"

Çinli Sözcü, Suriye'de kimyasal saldırı gerçekleştirildiği iddialarıyla ilgili olarak da ülkesinin bu konuda kapsamlı, adil ve tarafsız bir soruşturma yürütülmesi gerektiğini düşündüğünü belirtti. Sözcü, bunun öncesinde tarafların erken bir hükme varmaması gerekliliğinin altını çizdi.

"SİYASİ ÇÖZÜM" VURGUSU

Çin'in Suriye meselesinde siyasi çözümü tek gerçekçi çıkış yolu olarak gördüğünü belirten Sözcü, tüm tarafların BM'nin arabuluculuk rolünü desteklemesi gerektiğini ifade etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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