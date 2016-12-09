

CFETS'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çin Merkez Bankası (PBoC) onayı ile 12 Aralık 2016 itibarıyla renminbi ve Türk lirası arasında bankalararası döviz piyasasında doğrudan işleme başlanacak.CFETS de bankalararası piyasada renminbi ile Türk lirası arasındaki direkt işlemlerin yürütülmesi için operasyonel ve teknolojik destek sağlanmasından sorumlu olacak.







PBoC tarafından yetkilendirilen CFETS, renminbi/Türk lirası paritesini her işlem günü yayımlayacak. Öte yandan, Türk lirası karşısında renminbinin işlem fiyatının artı veya eksi yüzde 5 arasında dalgalanmasına izin verilecek.







kaynak:yenişafak