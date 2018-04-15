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Çin uçağında panik anları! Saldırgan, bir görevliyi rehin aldı

ÇİN UÇAĞINDA PANİK ANLARI! SALDIRGAN, BİR GÖREVLİYİ REHİN ALDI

Çin'de bir yolcu uçağı, içerdeki bir yolcunun bir kabin görevlisini kalemle rehin alması üzerine Pekin yerine başka bir havalimanına indi.

Tarih : 15 Nisan 2018, 14:00
Puan Ver : Çin Uçağında Panik Anları! Saldırgan, Bir Görevliyi Rehin Aldı(9/10)5

Çin Havayollarına ait bir yolcu uçağı, kabin görevlisinin rehin alınması nedeniyle güzergahını değiştirerek başka bir havaalanına iniş yaptı.

UÇAK, KABİN GÖREVLİSİ REHİN ALININCA BAŞKA YERE İDİ

Çin Sivil Havacılık Kurumunun açıklamasına göre, Changsha- Pekin uçuşunu yapan 1350 sefer sayılı uçağın kabin görevlisinin rehin alınması nedeniyle uçağın Pekin yerine Zhengzhou kentine inmek zorunda kaldığı belirtildi.

KALEMLE REHİN ALMIŞ

Açıklamada, bir yolcunun "business class" bölümünde kalem kullanarak kabin görevlisini rehin aldığı ve uçağın güzergahını değiştirmesini istediği ifade edildi.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLİRKEN SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Zhengzhou Havalimanı'na iniş yapmak zorunda kalan uçaktaki yolcuların güvenli bir şekilde tahliye edildiği ve bu esnada herhangi bir sorun yaşanmadığı kaydedildi. Polisin şüpheliyi gözaltına aldığı belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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