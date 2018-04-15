Çin'de bir yolcu uçağı, içerdeki bir yolcunun bir kabin görevlisini kalemle rehin alması üzerine Pekin yerine başka bir havalimanına indi.

Çin Havayollarına ait bir yolcu uçağı, kabin görevlisinin rehin alınması nedeniyle güzergahını değiştirerek başka bir havaalanına iniş yaptı.

UÇAK, KABİN GÖREVLİSİ REHİN ALININCA BAŞKA YERE İDİ

Çin Sivil Havacılık Kurumunun açıklamasına göre, Changsha- Pekin uçuşunu yapan 1350 sefer sayılı uçağın kabin görevlisinin rehin alınması nedeniyle uçağın Pekin yerine Zhengzhou kentine inmek zorunda kaldığı belirtildi.

KALEMLE REHİN ALMIŞ

Açıklamada, bir yolcunun "business class" bölümünde kalem kullanarak kabin görevlisini rehin aldığı ve uçağın güzergahını değiştirmesini istediği ifade edildi.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLİRKEN SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Zhengzhou Havalimanı'na iniş yapmak zorunda kalan uçaktaki yolcuların güvenli bir şekilde tahliye edildiği ve bu esnada herhangi bir sorun yaşanmadığı kaydedildi. Polisin şüpheliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Kaynak: haberinburada