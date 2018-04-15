ÇİN UÇAĞINDA PANİK ANLARI! SALDIRGAN, BİR GÖREVLİYİ REHİN ALDI
Çin'de bir yolcu uçağı, içerdeki bir yolcunun bir kabin görevlisini kalemle rehin alması üzerine Pekin yerine başka bir havalimanına indi.
Çin Havayollarına ait bir yolcu uçağı, kabin görevlisinin rehin alınması nedeniyle güzergahını değiştirerek başka bir havaalanına iniş yaptı.
UÇAK, KABİN GÖREVLİSİ REHİN ALININCA BAŞKA YERE İDİ
Çin Sivil Havacılık Kurumunun açıklamasına göre, Changsha- Pekin uçuşunu yapan 1350 sefer sayılı uçağın kabin görevlisinin rehin alınması nedeniyle uçağın Pekin yerine Zhengzhou kentine inmek zorunda kaldığı belirtildi.
KALEMLE REHİN ALMIŞ
Açıklamada, bir yolcunun "business class" bölümünde kalem kullanarak kabin görevlisini rehin aldığı ve uçağın güzergahını değiştirmesini istediği ifade edildi.
YOLCULAR TAHLİYE EDİLİRKEN SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI
Zhengzhou Havalimanı'na iniş yapmak zorunda kalan uçaktaki yolcuların güvenli bir şekilde tahliye edildiği ve bu esnada herhangi bir sorun yaşanmadığı kaydedildi. Polisin şüpheliyi gözaltına aldığı belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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