

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Nisan ayında Florida'da yaptığı görüşmenin ardından, iki ülkenin üst düzey diplomatları Washington'da bir araya geldi.







Xinhua Haber Ajansı'nın haberine göre, iki ülkenin diplomatları da ABD-Çin Diplomatik ve Güvenlik Diyaloğu ismi verilen toplantıların ilk turunun yapıcı ve verimli geçtiğini belirtti.







ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson toplantıyla ilgili olarak, "Bu tip toplantılar önümüzdeki 40 yıl boyunca nasıl çalışacağımız ve birbirimizle nasıl yaşayacağımızı değerlendirmek konusunda bize fırsatlar sunuyor" ifadelerini kullandı.







Toplantıda iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasında, "yapıcı, faydacı ve etkili" bir işbirliği anlayışı geliştirilmesi kararına varıldı.







kaynak:habertürk