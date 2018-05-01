CİNAYET ANI DÜĞÜN KAMERASINDA! DAVETLİ, DAMADI KALBİNDEN VURDU
Hintli damat, kendi düğününde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybederken olay düğün kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
Hindistan'ın Uttar Paradeş eyaletinde gerçekleşen bir düğünde damat Sunnil Verma'nın saldırıya uğradığı görüntüler anbean kameraya kaydedildi. Videoda saldırıyı gerçekleştirdiği görülen turuncu giysili adam, polis tarafından her yerde aranıyor.
POLİS CİNAYET OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR
Polis olayın silahlı saldırı olduğu ihtimali üzerinde dururken, olayın "kaza" ile gerçekleşmiş olma ihtimali de dile getiriliyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: haberinburada
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