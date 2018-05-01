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Cinayet Anı Düğün Kamerasında! Davetli, Damadı Kalbinden Vurdu
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Cinayet anı düğün kamerasında! Davetli, damadı kalbinden vurdu

CİNAYET ANI DÜĞÜN KAMERASINDA! DAVETLİ, DAMADI KALBİNDEN VURDU

Hintli damat, kendi düğününde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybederken olay düğün kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Tarih : 01 Mayıs 2018, 14:20
Puan Ver : Cinayet Anı Düğün Kamerasında! Davetli, Damadı Kalbinden Vurdu(6/10)2

Hindistan'ın Uttar Paradeş eyaletinde gerçekleşen bir düğünde damat Sunnil Verma'nın saldırıya uğradığı görüntüler anbean kameraya kaydedildi. Videoda saldırıyı gerçekleştirdiği görülen turuncu giysili adam, polis tarafından her yerde aranıyor.

POLİS CİNAYET OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR

Polis olayın silahlı saldırı olduğu ihtimali üzerinde dururken, olayın "kaza" ile gerçekleşmiş olma ihtimali de dile getiriliyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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