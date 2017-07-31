CİNAYET GİBİ KAZA! HATALI ŞERİT DEĞİŞTİREN TAKSİCİ, MOTOSİKLETLİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU
Bağcılar'da yolun en sağından en soluna aniden geçen taksi sürücüsü, motosikletliye arkadan çarparak ölümüne neden oldu. Taksici aracı bırakıp kaza yerinden kaçtı.
İstanbul Tem otoyolunda dönüş yapmaya çalışan ticari taksi motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken arkasında oturan arkadaşı hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden motosikletlinin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.
HATALI ŞERİT DEĞİŞTİREN TAKSİCİ MOTORA ÇARPTI
Olay, saat 10: 00 sıralarında Bağcılar Tem otoyolu mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Tem otoyolu Mahmutbey çıkışında dönüş yapmaya çalışan 34 THB 87 plakalı ticari taksi, Ayhan Bulut (29) kontrolündeki 06 GUF 39 plakalı motosiklete çarptı.MOTORUN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ, TAKSİCİ ARACI BIRAKIP KAÇTI
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ayhan Bulut'un hayatını kaybettiğini belirledi. Motosikletin arkasında oturan Emrullah Ünal'ın (28) ise ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Ünal, yapılan ilk müdahalenin ardından Bağcılar'da bir özel hastaneye kaldırıldı. Ticari taksinin şoförü kazanın ardından kayıplara karıştı.KAZA ANININ ŞAHİDİ: BİR ANDA YOLA DALDI
Kazayı gören Tutku Çatak, "Tam karşı taraftan bu tarafa motorla yan yana geliyorduk ticari takside burada duruyordu. Sonra bir anda yola daldı. Motorunda sağa sola kaçma şansı yoktu. Taksi sürücüsü buralardaydı. Gitmemesini söyledik ama kaçmış. Hata taksi sürücüsünde. Arkadan gelen arabaları kontrol etmeden bir anda döndü o yüzden oldu. Motosiklette iki kişi vardı. Bir arkadaş vefat etmiş. Diğerini de hastaneye götürmüşler. O vurmasa ben vuracaktım taksiye" dedi.
ÖLEN MOTORCUNUN YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Öte yandan, olay yerine gelen Ayhan Bulut'un yakınları sinir krizi geçirdi. Kazadan dolayı trafiğe kapanan yolda uzun kuyruklar oluştu.
Kaynak: haberinburada
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