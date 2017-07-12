Kritik Kurumu Darbecilerden Kurtaran Emir: Gerekirse Şehit Olun!
Sosyal Medya Bağımlılığı Can Aldı: Telefonunu Küvete Düşürerek Çarpıldı
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: 15 Temmuz'da Saklanmasaydı Bu Yürüyüşe Farklı Bakabilirdik
Deaş'a Yönelik 29 İlde Eş Zamanlı Operasyon! 233 Gözaltı
Nazım Hikmet'in Yayımlanmamış Mektubu Ortaya Çıktı: Telgraf Çekecek Adresim Yok!
Sting, 104 Bin Euro'luk Ödülünü Mültecilere Bağışladı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Uyardı! Yayılarak Oturma Son Buluyor
Fed Başkanı Yellen'in Açıklamalarından Sonra Dolar/Tl 3,58 Seviyesinde
Boğa Festivali Sırasında Kimseye Aldırış Etmeden Çatıya Çıkıp Cinsel İlişkiye Girdiler
İstanbul'da 15 Ve 16 Temmuz'da Ulaşım Ücretsiz
9 Nüfuslu Aile Yemeğini, Banyosunu Ve Tuvaletini Aynı Yerde Yapıyor
Ak Parti Ve Mhp'nin Hazırladığı İç Tüzükle İlgili Flaş Gelişme
Alzheimer Hastası Yaşlı Kadını Elleriyle Besleyip, Üzerini Temizledi
Yangını Bıraktı, Ortalığı Karıştırdı! Sağlıkçılar Korkudan Kaçtı
Cinayet İşleyen Saldırganın Öldürülmesinde 2 Sanığa Beraat
Emre Mor'un Menajeri, Transferi İçin Fenerbahçe'yi İşaret Etti
Çocuk İstismarına Geçit Yok! 15 Ülkede Whatsapp Operasyonu: 50 Gözaltı
Son Dakika! Abd'den Ankara'ya Sürpriz Ziyaret
3 Yaşındaki Oğlunu Boğarak Öldürüp, İntihara Kalkıştı
Erdoğan'dan Ohal Çıkışı: Çok Uzak Olmayan Bir Tarihte Kalkması Mümkün

Cinayet İşleyen Saldırganın Öldürülmesinde 2 Sanığa Beraat

CİNAYET İŞLEYEN SALDIRGANIN ÖLDÜRÜLMESİNDE 2 SANIĞA BERAAT

Eşini öldürmek için geldiği bankada, şube müdürünü öldüren ve ardında polisin açtığı ateşle ölen Nurettin Yürek'in davasında, 2 sanığa beraat kararı verildi.

Tarih : 12 Temmuz 2017, 15:20
Puan Ver : Cinayet İşleyen Saldırganın Öldürülmesinde 2 Sanığa Beraat(5/10)1

Kayseri'nin Develi ilçesinde 7 Kasım 2016 günü akşam saatlerinde, cezaevinden yeni çıkan Nurettin Yürek, boşanma aşamasında olduğu eşi Asiye Yürek'in çalıştığı Aşağı Fenese Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki banka şubesine geldi. Elindeki pompalı tüfekle ilk önce güvenlik görevlisini etkisiz hale getiren Yürek, ardından şube müdürünü öldürdü. Polisin teslim ol ihtarına uymayan Yürek, Develi İlçe Emniyet Müdürü Bilal Erdem tarafından öldürüldü. Hakkında dava açılan Bilal Erdem ve güvenlik görevlisi Selçuk Kalkan, mahkeme tarafından tutuksuz yargılandılar.

17 AYRI SUÇTAN DOSYASI VAR

Hakkında 'ruhsatsız silah bulundurmak, oto hırsızlığı, hırsızlık ve yağma' suçlarından 17 ayrı dosya bulunan Nurettin Yürek, elindeki pompalı tüfekle güvenlik görevlisini etkisiz hale getirerek banka içerisinde eşini aramaya başladı.

BANKA MÜDÜRÜNÜ 'EŞİN BURADA YOK' DEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRDÜ

Bu sırada gürültü üzerine ne olduğunu öğrenmek için odasından çıkan Şube Müdürü Recep Taştan, Yürek'in eşini aradığını öğrendi. Müdür Taştan, "Asiye hanım burada yok" dedi. Bu yanıta sinirlenen Nurettin Yürek, eşi Asiye Yürek'i sakladıklarını sandığı banka müdürüne ateş ederek öldürdü.

POLİSİN AÇTIĞI ATEŞ SONUCU NÜRETTİN YÜREK ÖLDÜ

Banka çalışanları panik ve korku yaşarken ihbar üzerine gelen polis ekibi, Yürek'e teslim olması için çağrıda bulundu. Nürettin Yürek teslim olmayınca, polisin açtığı ateş sonucu yaralandı ve kaldırıldığı hastanede öldü.ADALETE GÜVENDİLER TUTUKSUZ YARGILANDILAR

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde saldırgan Yürek'in öldürülmesiyle ilgili olarak dönemin Develi İlçe Emniyet Müdürü Bilal Erdem hakkında 'adam öldürme', banka güvenlik görevlisi Selçuk Kalkan hakkında ise 'ihmal nedeniyle ölüme neden olma, hürriyeti tahdit ve görevi kötüye kullanma' suçlarından dava açıldı.Davanın bugünkü duruşmasına, tutuksuz yargılanan Erdem ve Kalkan ile avukatları katıldı. Mahkemede son sözleri sorulan sanıklar, adalete güvendiklerini ifade ettiler. Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucu, Erdem ve Kalkan hakkında tüm suçlardan beraat kararı verdi.

Güvenlik görevlisi Selçuk Kalkan

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Cinayet  İşleyen  Saldırganın  Öldürülmesinde  2  Sanığa  Beraat    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER