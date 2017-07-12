Eşini öldürmek için geldiği bankada, şube müdürünü öldüren ve ardında polisin açtığı ateşle ölen Nurettin Yürek'in davasında, 2 sanığa beraat kararı verildi.

Kayseri'nin Develi ilçesinde 7 Kasım 2016 günü akşam saatlerinde, cezaevinden yeni çıkan Nurettin Yürek, boşanma aşamasında olduğu eşi Asiye Yürek'in çalıştığı Aşağı Fenese Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki banka şubesine geldi. Elindeki pompalı tüfekle ilk önce güvenlik görevlisini etkisiz hale getiren Yürek, ardından şube müdürünü öldürdü. Polisin teslim ol ihtarına uymayan Yürek, Develi İlçe Emniyet Müdürü Bilal Erdem tarafından öldürüldü. Hakkında dava açılan Bilal Erdem ve güvenlik görevlisi Selçuk Kalkan, mahkeme tarafından tutuksuz yargılandılar.

17 AYRI SUÇTAN DOSYASI VAR

Hakkında 'ruhsatsız silah bulundurmak, oto hırsızlığı, hırsızlık ve yağma' suçlarından 17 ayrı dosya bulunan Nurettin Yürek, elindeki pompalı tüfekle güvenlik görevlisini etkisiz hale getirerek banka içerisinde eşini aramaya başladı.

BANKA MÜDÜRÜNÜ 'EŞİN BURADA YOK' DEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRDÜ

Bu sırada gürültü üzerine ne olduğunu öğrenmek için odasından çıkan Şube Müdürü Recep Taştan, Yürek'in eşini aradığını öğrendi. Müdür Taştan, "Asiye hanım burada yok" dedi. Bu yanıta sinirlenen Nurettin Yürek, eşi Asiye Yürek'i sakladıklarını sandığı banka müdürüne ateş ederek öldürdü.

POLİSİN AÇTIĞI ATEŞ SONUCU NÜRETTİN YÜREK ÖLDÜ

Banka çalışanları panik ve korku yaşarken ihbar üzerine gelen polis ekibi, Yürek'e teslim olması için çağrıda bulundu. Nürettin Yürek teslim olmayınca, polisin açtığı ateş sonucu yaralandı ve kaldırıldığı hastanede öldü.ADALETE GÜVENDİLER TUTUKSUZ YARGILANDILAR

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde saldırgan Yürek'in öldürülmesiyle ilgili olarak dönemin Develi İlçe Emniyet Müdürü Bilal Erdem hakkında 'adam öldürme', banka güvenlik görevlisi Selçuk Kalkan hakkında ise 'ihmal nedeniyle ölüme neden olma, hürriyeti tahdit ve görevi kötüye kullanma' suçlarından dava açıldı.Davanın bugünkü duruşmasına, tutuksuz yargılanan Erdem ve Kalkan ile avukatları katıldı. Mahkemede son sözleri sorulan sanıklar, adalete güvendiklerini ifade ettiler. Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucu, Erdem ve Kalkan hakkında tüm suçlardan beraat kararı verdi.

Güvenlik görevlisi Selçuk Kalkan

Kaynak: haberinburada