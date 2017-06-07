Sık olmamakla birlikte, suç işleyen şizofreni hastaları için, koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici halk sağlığı stratejilerinin yaşama geçirilmesi ve bu alandaki evrensel insan hakları ve yasal düzenlemelerin özenle uygulanması gerekiyor



Şizofreni hakkında yanlış bilinen çok konu var ve bu yanlış bilinenler yüzünden şizofreni tedavisi gören bireyler ve yakınları zor durumda kalıyorlar. Bu konulardan biri de şiddet.



Şizofreni tedavisi gören bireylerin şiddetle ilişkilerine söylencelerden değil de gerçeklerden bakmak için anlamlı bir etkinlik düzenleyen Türkiye Psikiyatri Derneği ve Şizofreni Dernekleri Federasyonu, 7 Haziran 2017 Çarşamba günü saat 10:00-12:00'de İstanbul Taksim'de Şizofreni Hakkında Söylenceler ve Gerçekler Toplantıları‘nın ilkini gerçekleştiriyor.







Toplantı serisinin ilkinde konuşmacı olan Türkiye Psikiyatri Derneği Başkanı Prof. Dr. Timuçin Oral, yazılı ve görsel basında şiddet olaylarını konu alan kimi haberlerde şizofreni hastalığı ile ilgili olarak toplumu yanıltıcı yönlendirmelerin dikkat çekici olduğunu bildirdi. Prof. Dr. Oral, “Yeterince bilgilenmeden ve önyargılarla yansıtıldığını düşündükleri bu türden haberlerin, şizofreni hastaları üzerindeki damgayı pekiştirici olumsuz etkileri olduğunu üzülerek görmüş bulunuyoruz” dedi.







kaynak:habertürk