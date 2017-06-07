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cinayet sanığı: cesedi, belgeselde izlediğim gibi parçaladım

CİNAYET SANIĞI: CESEDİ, BELGESELDE İZLEDİĞİM GİBİ PARÇALADIM

Bursa'da inşaat işçisi Hüseyin Altı'dan haber alamayan annesi Firdevs Atlı, geçen yıl 26 Mart tarihinde polise kayıp başvurusunda bulundu.

Tarih : 07 Haziran 2017, 12:33
Puan Ver : Cinayet Sanığı: Cesedi, Belgeselde İzlediğim Gibi Parçaladım(8/10)6


 Polis aramalarına rağmen bekar olan Altı'ya ulaşamayınca cinayet ihtimali üzerinde durdu. Polis, annesi ile birlikte yaşan Hüseyin Altı'yı oturduğu Merkez Osmangazi İlçesi Selimzade Mahallesi'ndeki güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüleri ve cep telefonu görüşme kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan araştırmada Hüseyin Altı'nın kaybolduğu gün tek başına yürürken görüntüsüne ulaşıldı. Atlı'nın cep telefonu ile en fazla konuştuğu temizlik işçisi Akif Tamtürk gözaltına alındı.



Evli ve 2 çocuk babası Tamtürk, Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgulamasında cinayeti işlediğini itiraf ederek, ifadesinde şunları söylediği belirtildi:



"Hüseyin'in bekar olduğunu biliyordum. Ona, Üsküp'te tanıdığım çok güzel bir kız olduğunu kabul etmesi halinde ikisini evlendireceğimi söyledim. 'Tamam' dedi. Çeşitli tarihlerde ondan  toplam 44 bin lira para aldım. Bu paraları eğlence yerleri ve pavyonda harcadım. O gün eşim ve kızımın olmadığı sırada bizim eve geldi. Ben de gerçeği ona açıkça söyledim. Sinirlendi. Aramızda çıkan kavgada elime geçirdiğim bıçakla öldürdüm. Cesedini banyoya getirip parçalara böldüm. Sonra poşetlere koyup çöp konteynırlarına ve boş araziye attım."



Cinayeti 10 ay sonra aydınlatan polis yaptığı aramada öldürülen Hüseyin Altı'nın ceset parçaları ve elbiselerine ulaşamadı. Çıkartıldığı mahkemece tutuklanan Akif Tamtürk'ün savcılık soruşturması Cumhuriyet Savcısı Gizem Özcan Birşen tarafından tamamlandı. Soruşturma kapsamında adliye de ifadesi alınan Tamtürk, emniyet müdürlüğündeki suçlamaları kabul ederken, "Cesedi banyoda parçalarken hiç zorlanmadım. Televizyon belgesellerinde cesetlerin rahat bir şekilde nasıl parçalanabileceğini içeren görüntüler aklıma geldi. Bu nedenle vücudunu eklem yerlerinden 7 ayrı parçaya bölüp poşetlere koydum. Bunların bir kısmını pazar arabası ile mahallemizdeki çöp konteynerine attım. Elbiselerini de yine çöpe attım. Bazılarını ise yanıma alıp minibüs ile gittiğim boş arazilere bıraktım. Sona eve gelip banyoyu yıkadım, üzerinde kan bulunan halıyı yıkamaya verdim" dedi.



Soruşturma kapsamında verdiği ikinci ifadesinde bu kez suçlamaları kabul etmeyen Akif Tamtürk, hakkında Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu  hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tamtürk'ün yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.



 



kaynak:milliyet








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