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cinayet şüphelisi fethiye'de kamp yaparken yakalandı

CİNAYET ŞÜPHELİSİ FETHİYE'DE KAMP YAPARKEN YAKALANDI

Cinayet şüphelisi Fethiye'de kamp yaparken yakalandıSAKARYA'NIN Hendek İlçesi'nde, 65 yaşındaki Remzi Akan'ı öldürdüğü şüphesiyle aranan 45 yaşındaki Nihat K. (Küçükbaşol) Muğla'nın Fethiye İlçesi'ndeki Kabak Koyu'nda kamp yaparken yakalandı.

Tarih : 19 Haziran 2017, 09:59
Puan Ver : Cinayet Şüphelisi Fethiye'de Kamp Yaparken Yakalandı(8/10)6


Cinayet şüphelisi Fethiye'de kamp yaparken yakalandı



SAKARYA'NIN Hendek İlçesi'nde, 65 yaşındaki Remzi Akan'ı öldürdüğü şüphesiyle aranan 45 yaşındaki Nihat K. (Küçükbaşol) Muğla'nın Fethiye İlçesi'ndeki Kabak Koyu'nda kamp yaparken yakalandı.



Olay, geçen 5 Haziran'da Hüseyinşeyh Mahallesi'ndeki D-100 Karayolu üzerinde meydana geldi. Yol kenarında bir erkeğin kanlar içinde yattığı ihbarını alan jandarma ekipleri olay yerine geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle vücudunun çeşitli yerlerinden 7 kez bıçaklanarak hayatını kaybettiği belirlenen şahsın, Remzi Akan'a ait olduğu tespit edildi.



 



 



kaynak:haberler








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