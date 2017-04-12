Ankara'da Astsubay Bekir Uyanık'ın evinin önünde bıçaklanarak öldürülmesinin arkasından, yasak aşk ve paylaşılamayan 2 milyon liralık miras çıktı.



Ankara'da esrarengiz bir şekilde evinin önünde bıçaklanarak öldürülen astsubay cinayetinin ardından yasak aşk çıktı.







ASTSUBAYI BİR ARAÇ TAKİP ETMİŞ







Emniyet birimlerinden edinilen bilgiye göre, Astsubay Bekir Uyanık (37), 26 Şubat'ta saat 00.20'de Keçiören'ndeki evinin önünde bıçaklanarak öldürüldü. Ankara Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü'nde cinayeti çözmek için kurulan özel ekip bölgedeki kamera görüntülerini inceleyerek Uyanık'ın o gece bir araç tarafından takip edildiğini, aynı aracın olay gecesi Yenimahalle'de terk edildiğini belirledi.







kaynak:haberler