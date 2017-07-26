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Çin'de Akılalmaz Kaza! Yoldan Fırlayan Şişe Çocuğa İsabet Etti
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Çin'de Akılalmaz Kaza! Yoldan Fırlayan Şişe Çocuğa İsabet Etti

ÇİN'DE AKILALMAZ KAZA! YOLDAN FIRLAYAN ŞİŞE ÇOCUĞA İSABET ETTİ

Çin'de bir çocuk, yoldan fırlayan cam şişenin kafasına isabet etmesiyle yaralandı. Kaza anı kameralara anbean yansıdı.

Tarih : 26 Temmuz 2017, 12:30
Puan Ver : Çin'de Akılalmaz Kaza! Yoldan Fırlayan Şişe Çocuğa İsabet Etti(10/10)6

Çin'in Guizhou eyaletinde yola atılmış bir cam şişe, üzerinden geçen aracın etkisiyle fırlayarak 5 metre ileride yol kenarında oynayan çocuğun kafasına çarptı. Çocuk olaydan hafif yaralı olarak kurtulurken, ilginç kaza güvenlik kamerasına da yansıdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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