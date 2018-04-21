Çin'in güneyinde 2 ejderha kayığının bilinmeyen bir sebeple alabora olması sonucu 5 kişi öldü.

Resmi yayın kuruluşu CCTV'nin haberine göre, Guilin kentinde Taohua Nehri'nde Duanvu Festivali çerçevesinde düzenlenen yarış için prova yapan 2 ejderha kayığı alabora oldu.

SEBEBİ BİLİNMİYOR

Nedeni henüz bilinmeyen kaza sırasında 60 kişinin nehre düştüğü, 5 kişinin cesedine ulaşıldığı, 2 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Kayıp kişileri arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Kaynak: haberinburada