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Çin'de Dehşet Anları! Ejderha Kayıkları Alabora Oldu
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Çin'de dehşet anları! Ejderha kayıkları alabora oldu

ÇİN'DE DEHŞET ANLARI! EJDERHA KAYIKLARI ALABORA OLDU

Çin'in güneyinde 2 ejderha kayığının bilinmeyen bir sebeple alabora olması sonucu 5 kişi öldü.

Tarih : 21 Nisan 2018, 20:00
Puan Ver : Çin'de Dehşet Anları! Ejderha Kayıkları Alabora Oldu(7/10)3

Resmi yayın kuruluşu CCTV'nin haberine göre, Guilin kentinde Taohua Nehri'nde Duanvu Festivali çerçevesinde düzenlenen yarış için prova yapan 2 ejderha kayığı alabora oldu.

SEBEBİ BİLİNMİYOR

Nedeni henüz bilinmeyen kaza sırasında 60 kişinin nehre düştüğü, 5 kişinin cesedine ulaşıldığı, 2 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Kayıp kişileri arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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