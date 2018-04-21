ÇİN'DE DEHŞET ANLARI! EJDERHA KAYIKLARI ALABORA OLDU
Çin'in güneyinde 2 ejderha kayığının bilinmeyen bir sebeple alabora olması sonucu 5 kişi öldü.
Resmi yayın kuruluşu CCTV'nin haberine göre, Guilin kentinde Taohua Nehri'nde Duanvu Festivali çerçevesinde düzenlenen yarış için prova yapan 2 ejderha kayığı alabora oldu.
SEBEBİ BİLİNMİYOR
Nedeni henüz bilinmeyen kaza sırasında 60 kişinin nehre düştüğü, 5 kişinin cesedine ulaşıldığı, 2 kişinin kurtarıldığı bildirildi.
Kayıp kişileri arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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