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çin'de inşaat iskelesi çöktü: 9 ölü

ÇİN'DE İNŞAAT İSKELESİ ÇÖKTÜ: 9 ÖLÜ

Çin'de bir eğlence parkı inşaat sahasındaki iskelenin çökmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti

Tarih : 31 Mart 2017, 12:36
Puan Ver : Çin'de İnşaat İskelesi Çöktü: 9 Ölü(7/10)4


Çin'in kuzeydoğusundaki Hubey eyaletinde inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 9 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.



Şinhua ajansının haberine göre, yerel hükümet, eyalete bağlı Maçıng kentindeki bir eğlence parkı inşaat sahasındaki iskelenin çöktüğünü açıkladı.



Pazartesi meydana gelen ancak henüz açıklanan kazada 9 kişi öldü.



 



kaynak:habertürk








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