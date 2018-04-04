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Çin'de Korkunç Olay! Futbolcu, Rakibinin Kulağını Kopardı
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Çin'de korkunç olay! Futbolcu, rakibinin kulağını kopardı

ÇİN'DE KORKUNÇ OLAY! FUTBOLCU, RAKİBİNİN KULAĞINI KOPARDI

Çin'de oynanan Aogui ile Malu takımları arasında oynanan amatör maçta bir futbolcu tartışma yaşadığı rakibinin kulağını ısırarak kopardı.

Tarih : 04 Nisan 2018, 18:30
Puan Ver : Çin'de Korkunç Olay! Futbolcu, Rakibinin Kulağını Kopardı(10/10)6

Nanning şehrinde oynanan maçta inanılmaz bir olay yaşandı.

The Sun'ın haberine göre tartışmalı bir pozisyon sonrası tartışmalar sürünce olay büyüdü. Malu forması giyen futbolcu rakibinin kulağını ısırdı.

Kulağı ısırılan futbolcunun fotoğrafı maç sonrası çekildi. Olayın sonra Nanning polisi saldırıya maruz kalan futbolcuyla konuştu. Bölgewnin faaliyetlerini denetleyen Guangxi Futbol Birliği, bilgileri olmadan düzenlenen bir maç olduğunu belirtti.

AKILLARA MIKE TYSON'U GETİRDİ

Bu olay akılla Mike Tyson'un Evander Holyfield'la 1997 yılında karşılaştığı mücadelede rakibinin kulağını ısırmasını alkıllara getirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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