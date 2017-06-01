ÇİN'DE KUŞ GRİBİ ALARMI
Çin'nin kuzeybatısındaki Şaanşi eyaletinin Yulin kentinde bir kişide H7N9 virüsüne rastlandı.
Yulin Sağlık ve Aile Planlama Bürosunun yaptığı açıklamada, bir kişide kuş gribi virüsü tespit edildiği belirtildi.
Ülkenin İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bir kanatlı hayvan çiftliğinde çalışan kişinin, yüksek ateş ve öksürük belirtileriyle hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.
Söz konusu kişi ile İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde temasa geçen kişilerin hastanede kontrol amaçlı gözetim altında tutulduğu bildirildi.
Diğer yandan kentin Yüyang bölgesinde özel bir şirkete ait işletmede 20 binden fazla kümes hayvanının kuş gribi şüphesiyle itlaf edildiği vurgulandı.
kaynak:sabah
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