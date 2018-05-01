ÇİN'DEKİ YAYA GEÇİDİ KURALLARA UYMAYAN YAYALARA SU PÜSKÜRTÜYOR
Çin'de karşıdan karşıya geçmek isteyen yayalara, yeşil ışığın yanmasını beklemezlerse diz seviyesindeki direklerden su sıkılıyor.
Çin'in Daye kentinde yayaların trafik kurallarına uyması için yeni bir uygulama başlatıldı.
HEM SÖZLÜ HEM FİZİKİ UYARI
Karşıdan karşıya geçmek isteyen yayalar, eğer kendileri için yeşil ışık yanmasını beklemezlerse diz seviyesindeki sarı direklerden su sıkılıyor. Yayalar aynı anda "Kırmızı ışık, lütfen karşıya geçmeyin. Tehlikeli." diyen sesli bir mesajla uyarılıyor.
Kaynak: haberinburada
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