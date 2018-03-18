Çin'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı Tayvan ziyareti kararı nedeniyle ABD tarafına nota verdiği bildirildi.

WASHINGTON'A NOTA VERDİ

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın Tayvan'a ziyaret kararını imzalamasına kesinlikle karşı çıktıklarını belirterek, bu kararı nedeniyle Washington yönetimine nota verdiklerini ifade etti.

"YANLIŞ SİNYAL GÖNDERDİ"

Söz konusu kararın, hiçbir yasal bağlayıcılığı olmamakla beraber "tek Çin" ilkesini ciddi şekilde ihlal ettiğine dikkati çeken Sözcü, kararın Tayvan'daki bağımsızlık yanlılarına "ciddi yanlış sinyal gönderdiğini" dile getirdi.

"ABD İSTİKRARA ZARAR VERMEKTEN KAÇINMALI"

Sözcü Lu, "Çin, ABD'yi hatasını düzeltmeye, Tayvan ile ilişkilerini ve temaslarını artırmayı durdurmaya çağırıyor." ifadelerini kullanarak, Washington yönetiminin Tayvan konusunu dikkatli ve uygun bir şekilde ele alması, Çin-ABD ilişkileri ile Tayvan boğazı bölgesindeki barış ve istikrara zarar vermekten kaçınması gerektiğini dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün ABD ile Tayvan arasında karşılıklı ziyaretlerin yapılmasını ve Tayvanlı yetkililerin ABD'ye "saygın koşullarda" girmesini öngören kararı imzalamıştı.

TAYVAN'DA BAĞIMSIZLIK İLAN ETMİŞLERDİ

Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a kaçarak adada bağımsızlık ilan etmiş ve milliyetçi Çin olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı.

Pekin yönetimi "tek Çin" ilkesini benimseyerek, Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini ve Tayvan'ın, bağımsızlık ilan etmesi halinde askeri güçle müdahale edebileceğini savunuyor.

Kaynak: haberinburada