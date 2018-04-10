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Çin'den Sert Abd Mesajı: Çağ Dışı, Soğuk Savaş Zihniyeti
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Çin'den sert ABD mesajı: Çağ dışı, soğuk savaş zihniyeti

ÇİN'DEN SERT ABD MESAJI: ÇAĞ DIŞI, SOĞUK SAVAŞ ZİHNİYETİ

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, "Asya'nın Davos"u olarak bilinen Asya İçin Boao Forumu'nda konuştu. Şi "Soğuk savaş zihniyeti ve kazananı olmayan oyunlar çağ dışı kalıyor" dedi.

Tarih : 10 Nisan 2018, 17:50
Puan Ver : Çin'den Sert Abd Mesajı: Çağ Dışı, Soğuk Savaş Zihniyeti(9/10)5

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, "Asya'nın Davos"u olarak bilinen Asya İçin Boao Forumu'nda konuştu. Şi, "Günümüz dünyasında barış ve işbirliği eğilimi öne çıkarken, soğuk savaş zihniyeti ve kazananı olmayan oyunlar çağ dışı kalıyor" dedi.

Bilindiği gibi Çin ve ABD arasında uzun zamandır süren bir ticari restleşme söz konusu.

TRUMP VERGİLERİ ELEŞTİRMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in ABD'de üretilen otomobillerden, ülkesinin Çin menşeli arabalara uyguladığından 10 kat daha fazla gümrük vergisi almasını eleştirmişti.

YABANCI YATIRIMCIYI ÇEKMEK İSTİYOR

Şi Jinping konuşmasında, Çin ekonomisinin bir kısmını daha dışa açma sözü verdi. Çin lideri, otomobillere yönelik gümrük vergilerini azaltmayı ve yabancı yatırımcıların Çin'e yatırım yapması için gereken şartları kolaylaştırmayı vadetti.

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Çin  Den  Sert  Abd  Mesajı  Çağ  Dışı  Soğuk  Savaş  Zihniyeti    haber

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