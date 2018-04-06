ABD Hazine Bakanlığı, Rusya ile ilişkili yaptırımlar listesine 24 kişi ve 14 şirketi ekledi.

"MOSKOVA'NIN BATI DEMOKRASİLERİNE TEHDİDİ"

Gerekçe olarak, "Moskova'nın Batı demokrasilerine tehdidi" gösterilen açıklamada, yaptırım kararının diğer ABD müttefiklerine danışılarak verildiği belirtildi.

S-400'LERİ SATACAK FİRMA DA LİSTEDE

Türkiye'ye S-400 hava savunma sistemini satacak olan, Rusya'nın devlet askeri ihracat şirketi Rosoboronexport da yaptırım listesinde bulunuyor. Yaptırım kararının hemen ardından açıklama yayımlayan şirket, uzun süredir Amerikan yaptırımlarına rağmen çalışıldığını belirterek, 'Sorun yaşamadan devam edilecek' mesajını verdi.

Kaynak: haberinburada