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ÇİN'DEN SONRA SIRA RUSYA'DA! ABD'NİN AMBARGO LİSTESİ UZUYOR


Çin'den sonra sıra Rusya'da! ABD'nin ambargo listesi uzuyor
Tarih : 06 Nisan 2018, 21:50
Puan Ver : Çin'den Sonra Sıra Rusya'da! Abd'nin Ambargo Listesi Uzuyor(7/10)3

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya ile ilişkili yaptırımlar listesine 24 kişi ve 14 şirketi ekledi.

"MOSKOVA'NIN BATI DEMOKRASİLERİNE TEHDİDİ"

Gerekçe olarak, "Moskova'nın Batı demokrasilerine tehdidi" gösterilen açıklamada, yaptırım kararının diğer ABD müttefiklerine danışılarak verildiği belirtildi.

S-400'LERİ SATACAK FİRMA DA LİSTEDE

Türkiye'ye S-400 hava savunma sistemini satacak olan, Rusya'nın devlet askeri ihracat şirketi Rosoboronexport da yaptırım listesinde bulunuyor. Yaptırım kararının hemen ardından açıklama yayımlayan şirket, uzun süredir Amerikan yaptırımlarına rağmen çalışıldığını belirterek, 'Sorun yaşamadan devam edilecek' mesajını verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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