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Çin'den yeni ABD hamlesi! 60 gün süre istedi

ÇİN'DEN YENİ ABD HAMLESİ! 60 GÜN SÜRE İSTEDİ

ABD'nin çelik ve alüminyum ürünleri ithalatına yönelik uygulamaya koyduğu ve Çin'e on milyarlarca dolar yük getiren ek gümrük vergileri için Çin, Dünya Ticaret Örgütüne başvurarak 60 günlük müzakere süresi istedi.

Tarih : 10 Nisan 2018, 17:30
Puan Ver : Çin'den Yeni Abd Hamlesi! 60 Gün Süre İstedi(6/10)2

Çin hükümeti, ABD'nin çelik ve alüminyum ürünlerine uyguladığı ek gümrük vergileri için Dünya Ticaret Örgütü'ne resmi şikayet başvurusunda bulundu. Merkezi İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Dünya Ticaret Örgütü'nün açıklamasına göre Çin, sorunun çözülmesi için ABD ile 60 günlük bir müzakere talebinde bulundu. 60 günlük süre zarfında iki taraf sorunu çözüme kavuşturamadığı takdirde Pekin'in bir sonraki adımının bir ticari uzman heyetinden karar vermesini isteyecek.

ULUSLARARASI TİCARETE AYKIRI İDDİASI

Çin, ABD'nin çelik ürünlerinin ithalatına getirdiği yüzde 25 ve alüminyum ürünlerinin ithalatına getirdiği yüzde 10 oranındaki ek vergilerin uluslararası ticaret kurallarına aykırı olduğunu iddia ediyor.

Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz hafta içinde ABD, yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulama kararı aldığı Çin'den ithal edilen ve yıllık büyüklüğü 50 milyar doları bulan yaklaşık 1.300 kalem ürünün detaylarını açıklamıştı.

Bu hamleye Çin'den misilleme gelmiş ve Asya ülkesi de soya fasulyesi, otomobiller ve kimyasal maddeler dahil olmak üzere ABD'den ithal edilen 50 milyar dolarlık 106 ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi getireceğini açıklamıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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