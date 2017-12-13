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Çingene Kral Lakaplı Boksör Fury, Ringlere Dönüyor

ÇİNGENE KRAL LAKAPLI BOKSÖR FURY, RİNGLERE DÖNÜYOR

"Çingene Kral" lakaplı İngiliz boksör Tyson Fury, kendisine verilen 2 yıllık men cezasını doldurdu. 29 yaşındaki sporcu, ringlere dönüyor.

Tarih : 13 Aralık 2017, 17:40
Puan Ver : Çingene Kral Lakaplı Boksör Fury, Ringlere Dönüyor(10/10)6

Uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle lisansı askıya alınan eski dünya ağır sıklet boks şampiyonu Tyson Fury, ringlere geri dönecek.

Büyük Britanya Dopingle Mücadele Ajansı'ndan (UKAD) yapılan açıklamada, Tyson Fury ile görüşmenin ardından anlaşmaya varıldığı ve askıya alınan lisansının geri verileceği belirtildi.

RİNGLERE DÖNÜYOR

Açıklamada, Fury'nin geçmişe yönelik iki yıl men cezası almayı kabul ettiği ve ceza süresinin dolması nedeniyle 29 yaşındaki boksörün ringlere dönebileceği bildirildi.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Fury ise yapılan anlaşma nedeniyle çok mutlu olduğunu kaydederek, "Ardımda büyük bir kabusu bıraktım. Yeniden ringlere çıkmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

2 MAÇA ÇIKMAMIŞTI

Kariyerinde çıktığı 25 maçtan da zaferle ayrılan, 2015'in Kasım ayında Ukraynalı Wladimir Klitschko'yu yendiği mücadeleden bu yana ringe çıkmayan Fury, Ukraynalı rakibiyle ayarlanan rövanş karşılaşmasının ilkinden sakatlığı, ikincisinden ise sağlık sorunu gerekçesiyle çekilmişti.

Geçen yıl doping kontrolüne alınan Britanyalı boksörün numunelerinde uyuşturucu maddeye rastlanmış ve Fury de uyuşturucu kullandığını itiraf ederek sahibi olduğu Dünya Boks Birliği (WBA) ile Dünya Boks Organizasyonu (WBO) ağır sıklet boks şampiyonluğu unvanlarını gönüllü olarak bırakmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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