ÇİN'İN 2016'DA KONTROLDEN ÇIKAN UZAY İSTASYONU ATMOSFERDE İNFİLAK ETTİ
Çin'in 2016'dan bu yana başıboş dolaşan ve Türkiye'yi de tehdit eden uzay istasyonu Tiangong-1, Dünya'ya yeniden girdi ve Büyük Okyanus'un güneyinde atmosfere girer girmez yanarak infilak etti.
Çin'in kontrolden çıkan Tiengong-1 (Gök Saray-1) uzay istasyonunun atmosfere girdiği bildirildi.
ÇOĞU KISMI YANARAK PARÇALANMIŞ
Çin İnsanlı Uzay Mühendislik Ofisinden (CMSEO) yapılan açıklamaya göre, Gök Saray-1'in dünya atmosferine yerel saatle 8.15'te girdiği, düşüş yönünün ise Güney Pasifik'in ortası olduğu kaydedildi.
Uzunluğu 10,4 metre, ağırlığı 8,5 ton olan Gök Saray-1'in atmosfere girdiğinde çoğu kısmını yanarak parçalandığı ifade edildi.
2016'DA GÖREVİNİ TAMAMLAMIŞTI
Çin'in 29 Eylül 2011'de yörüngesine fırlattığı uzay istasyonu 2016'da görevini tamamlamıştı. Gök Saray-1, Çin'in çeşitli uzay araçlarına kilitlenerek uzay çalışmalarına katkıda bulunmuştu. Çinli yetkililikler cuma günü yaptıkları açıklamada ise uzay istasyonunun hiçbir parçasının yere ulaşmasını beklemediklerini ifade etmişti.
TÜRKİYE RİSK ALTINDAYDI
Kontrölden çıkan Gök Saray-1'in Türkiye'ye düşmesi ihtimali üzerinde de duruluyordu.
Kaynak: haberinburada
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