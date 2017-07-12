Erdoğan'dan Ohal Çıkışı: Çok Uzak Olmayan Bir Tarihte Kalkması Mümkün
Beşiktaş, Marcelo'yu 8.5 Milyon Euro'ya Lyon'a Sattı
Türk Boksör Tunahan Keser, 19 Gündür Bulunamıyor
Son Dakika: Ohal Komisyonu Göreve Başlıyor! İşte Çalışma Esasları
Çinli Askerler, Ülkenin Yurt Dışındaki İlk Askeri Üssü İçin Yola Çıktı
Dev Mısırların Arasında Kaybolan Polis, Karşılaştıklarıyla Şok Oldu!
“Dünyayı Bu Yalanlarla Kandırmayın, Tutuklu 2 Gazeteci Var“
Hz. İsa İle Evlenip, Ömür Boyunca Bekaretlerini Korumaya Yemin Ettiler
Ramazanda Sigara Dayağının Cezası Belli Oldu
Clintonlar'ın Kızından, Koltuğunu Kızına Devreden Trump'a Jet Yanıt!
Yanan Araca Cesurca Müdahale Eden Yaşlı Adam Tekmesiyle Hayat Kurtardı
Öcalan Armalı Terörist Fotoğrafı, Abd Ordusunun Dergisine Kapak Oldu
Emre Mor, Hazırlık Maçında Rakiplerini Bir Bir Geçti
Hackerlar Şirket Maillerine Dadandı
Beyoğlu'nda Toprağın Altından 8 Bin Liralık Zehir Çıktı
Başbakan Yıldırım: İhanetinin Bedelini Ödemeyen Tek Bir Fetö'cü Kalmayacak
İranlı Kadınlar Arabalarında Başörtü Çıkarmaya Başladı, Ülke Karıştı!
Snapchat'in Piyasa Değeri 18 Milyar Dolara Düştü
Beşiktaş, Gaziantepsporlu Orkan Çınar'la Anlaştı
Hakan Çalhanoğlu, Milan'da "Efsane Forma"Yı Giydi

Çinli Askerler, Ülkenin Yurt Dışındaki İlk Askeri Üssü İçin Yola Çıktı

ÇİNLİ ASKERLER, ÜLKENİN YURT DIŞINDAKİ İLK ASKERİ ÜSSÜ İÇİN YOLA ÇIKTI

Çinli askerler, ülkenin yurt dışındaki ilk askeri üssüne ev sahipliği yapan Doğu Afrika'nın küçük ülkesi Cibuti'ye doğru yola çıktı.

Tarih : 12 Temmuz 2017, 13:50
Puan Ver : Çinli Askerler, Ülkenin Yurt Dışındaki İlk Askeri Üssü İçin Yola Çıktı(5/10)1

Çin resmi ajansı Şinhua, Çin'in ülke dışındaki ilk askeri üssüne ev sahipliği yapan Doğu Afrika'nın küçük ülkesi Cibuti'ye doğru yola çıkıldığını bildirdi.

ÜS, İNSANİ YARDIM VE BARIŞ İÇİN KULLANILACAK

Çin, üssün Afrika ve Asya'nın batısındaki barış koruma misyonları ve insani yardımlar için kullanılacağını söyledi.Şinhua'ya göre üs ayrıca askeri işbirliği, deniz tatbikatları ve kurtarma çalışmaları için kullanılacak. Çin son yıllarda Afrika ve Hint Okyanusu'nda yatırım ve nüfuzunu artırmıştı.Çin resmi ajansı Şinhua, Cibuti'ye kaç geminin ve askerin gönderildiğini ya da üssün ne zaman kullanılmaya başlanacağını açıklamadı.

CİBUTİ'DE ABD, JAPONYA VE FRANSA GİBİ ÜLKELERİN DE ÜSLERİ MEVCUT

Haberde iki ülke arasında "dostça müzakereler" neticesinde üssün kurulmasının kararlaştırıldığı belirtildi. Daha önceki haberlerde üssün geçen yıl yapımına başlandığı kaydedilmişti. Cibuti'de ABD, Japonya ve Fransa'nın da aralarında olduğu başka ülkelerin askeri üsleri de mevcut.

JEOPOLİTİK ÖNEMİ OLAN BİR BÖLGE

Cibuti, hem Kızıldeniz'i Hint Okyanusu'na bağlayan Aden Körfezi'ne bakan konumu nedeniyle hem de çatışmaların yaygın olduğu kıtada istikrarlı bir ülke olması nedeniyle tercih ediliyor. 2015 yılında Çin, Afrika'nın kalkınması için 60 milyar dolarlık yatırım yapma sözü vermişti. Aynı yıl ilk barış koruma misyonunu Güney Sudan'da başlatmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Çinli  Askerler  Ülkenin  Yurt  Dışındaki  İlk  Askeri  Üssü  İçin  Yola  Çıktı  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER