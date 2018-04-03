ÇİNLİ BABA 24 YIL ÖNCE KAYBETTİĞİ KIZINA KAVUŞTU, BULUŞMALARI OLAY OLDU
Çinli baba, pazar yerinde kaybettiği kızını 24 yıllık arayışın ardından robot resmini çizen bir ressam sayesinde buldu. Baba-kızın buluşması ülkede büyük ilgi gördü.
Çin'de Wang Mingqing isimli bir baba, 24 yıllık arayışın ardından kaybolan kızına kavuştu. Mingging, usanmadan sürdürdüğü arayışı çerçevesinde, bir gün yolcu olarak alabileceği umuduyla Chengdu kentinde taksi şoförlüğü bile yaptı.
KIZI BABASINI İNTERNETTE GÖRDÜ
Kızı, internette hakkındaki bir paylaşımı gördükten sonra babasıyla temas kurdu. Olay ülkede büyük ilgi görürken, baba ve kız kısa süre önce birbirine kavuştu.
Wang'ın Çin medyasına verdiği söyleşilere göre, kızı Qifeng daha üç yaşındayken kayboldu.
PAZARDA KAYBETMİŞLERDİ
Wang eşiyle meyve satılıcılığı yaptıkları sırada, bir gün yol kenarındaki tezgahlarını topladıktan sora kızlarının ortadan kaybolduğunu fark ettiler. Yıllarca kentte ve etrafında kızlarını aradılar, gazetelere ilanlar verdiler ve internette çağrılarda bulundular.
TAKSİ ŞOFÖRLÜĞÜ BİLE YAPTI
Bir kız çocukları daha olan çift, bir gün Qifeng'in onları bulacağı umuduyla, Chengdu kentini hiç terk etmedi. Wang üç yıl önce, kızını bulmasına yardımcı olacağı umuduyla taksi şoförlüğü yapmaya başladı.
Aracının arka camına, kayıp kızıyla ilgili büyük bir ilan yapıştırırken, taksiye aldığı her yolcuya kart dağıttı.
HİÇ FOTOĞRAFI YOKTU
Wang, üç yaşındayken kaybolan Qifeng'in hiç fotoğrafı olmadığından, benzedikleri umuduyla ilanlarında diğer kızının fotoğraflarını kullandı.
Çabaları, sonunda Çin medyasının ilgisini çekti ve bir söyleşide "Bir gün, kızımın hemen arkama yolcu olarak oturacağını umuyorum" dedi.
Yıllar geçtikçe Çin Polisi Qifeng olabilecek birkaç kadın tespit etti, ancak DNA testlerinden olumsuz sonuç alındı.
RESSAM YETİŞKİN HALİNİ ÇİZDİ
Ancak bu uzun arayıştaki dönüm noktası, polis için robot resimler yapan bir ressamın Wang'ın hikayesini okuyup, Qifeng'in yetişkin halinin neye benzeyebileceğini gösteren bir portre çizmesiyle başladı. Daha sonra bu portre, internette paylaşıldı.
Binlerce kilometre ötede, ülkenin diğer ucundaki Kang Ying adlı bir kadın portreyi gördü ve kendisine ne kadar çok benzediğini görünce şoke oldu.
GENÇ KIZ FOTOĞRAFINI GÖRÜNCE ŞOKE OLDU
Kang Ying, Wang ile temas kurdu ve Wang kayıp kızı gibi alnında bir yara izi olduğunu ve ağladığında midesinin bulandığını öğrendi. Kısa süre sonra bir DNA testi yapıldı ve test pozitif çıktı. Wang yıllar önce kaybettiği kızına kavuştu.
Baba ve kız, ülkenin kuzeyindeki Jilin bölgesinde yaşayan Kang Ying'in Chengdu'ya uçmasıyla yıllar sonra yüz yüze görüştüler.
20 KM UZAKTA BÜYÜMÜŞ
Baba Wang bir gazeteye yaptığı açıklamada "Bu son 24 yılda ne çok umut, hayal kırıklığı ve umutsuzluğa kapıldığımı anlatamam. Şimdi nihayet tekrar buluşacağız" dedi.
Çin medyası Kang Ying'in asıl anne ve babasından sadece 20 kilometre uzaklıktaki bir kasabada yetiştirildiğini yazdı, ancak nasıl ve neden ülkenin kuzeyine gittiği konusunda bir ayrıntı vermedi.
Kaynak: haberinburada
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