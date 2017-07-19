Başbakan Yıldırım Açıkladı! 5 Başbakan Yardımcısından 4'ü Değişti
Tuğrul Türkeş Koltuğunu Kaybetti
Çinli Dev Şirket Zonguldak'ta Fabrika Kuracak
Almanya, Türkiye'nin Büyükelçisini Dışişleri'ne Çağırdı!
Ali Babacan Yine Kabineye Giremedi
Kabinede Yeni Bir İsim Daha! Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu Kimdir?
Son Dakika! Başbakan Kabineyi Açıkladı! 5 Bakan Geldi, 6 Bakan Gitti
Erdoğan İlk Kez Kaleme Aldı: Yol Arkadaşım Erol Olçok
Köpek Yavru Geyiği Boğulmaktan Kurtardı, Sahibine Bu Anları Görüntülemek Kaldı
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Alexandre Pato'nun Menajeriyle Görüştü
Motosikletini Sırtüstü Tek Elle Kullanan Genç Kendisini Çekenlere Poz Verdi
Batman Çayı'nda Kaybolan 2 Kuzenden Birinin Cesedine Ulaşıldı
Faslı Uyuşturucu Kuryesinin Midesinden 180 Adet Kapsül Uyuşturucu Çıktı
Fikret Orman, Taraftarları Üzen Haberi Verdi
Tem Otoyolu İstanbul Yönü 1 Ay Trafiğe Kapatılacak
Cumhurbaşkanı Macron'a Dayanamayan Fransa Genelkurmay Başkanı İstifa Etti
Alkollü Sürücü Kendisine Ceza Yazan Polis Memuruna Hesap Sordu
Altay Tankı İçin 3 Şirket Teklif Vermek İçin Davet Edildi
Oyuncu Yıldız Asyalı, Halk Plajında Denize Girerken Görüntülendi
Son Dakika! Sinan Oğan'ın Mhp'den İhracı Kesinleşti

Çinli dev şirket Zonguldak'ta fabrika kuracak

ÇİNLİ DEV ŞİRKET ZONGULDAK'TA FABRİKA KURACAK

Çinli Xenic Diesel Engine firması, Zonguldak bölgesine jeneratör motoru üreten bir fabrika kurmayı planlıyor.

Tarih : 19 Temmuz 2017, 15:40
Puan Ver : Çinli Dev Şirket Zonguldak'ta Fabrika Kuracak(5/10)1

Çin'in en büyük dizel motor üretimi yapan fabrikalarından Xenic Diesel Engine firmasının yetkilileri, Zonguldak'a yapmayı planladıkları yatırımı görüşmek üzere AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu ile bir araya geldi.

"HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIZ"

AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, yapılan görüşmeye ilişkin olarak şu bilgileri verdi:

' 'Çin'in en büyük dizel motor üretimi yapan fabrikalarından Xenic Diesel Engine firmasının yetkilileri ile bölgemize yapmayı planladıkları yatırımı görüşmek üzere bir araya geldik. Çinli firma yetkilileri bölgemize gelerek incelemelerde bulundu ve fizibilite çalışması yaptı. Bu noktada bizde kendilerine yapacakları yatırım noktasında her türlü desteği sağlamaya hazır olduğumuzu ifade ettik. Bölgemize böyle ciddi yatırımcılar gelmesi için verdiğimiz mücadelenin sonuçlarını almaya başlamak bölge insanımız adına bizleri de mutlu etmiştir.

"ÇALIŞMAYI TAMAMLAYIP YATIRIMA BAŞLAYACAKLAR"

İnşaallah, en kısa sürede bu firma fizibilite çalışmalarını tamamlayıp yatırımlarına başlayacaktır. Bölgemize gerek ekonomik ve gerekse istihdam alanında yapılacak her yatırımı bundan sonrada desteklemeye devam edeceğiz." (Uzmanpara)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Çinli  Dev  Şirket  Zonguldak  Ta  Fabrika  Kuracak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER