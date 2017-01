Çin Halk Cumhuriyetinin en prestijli işletme okulu ‘'Çin Avrupa Uluslararası işletme okulu''(CEIBS) 23 kişilik işadamı heyeti ile birlikte Türkiye'ye ziyarette bulundu.Türkiye'ye hayran kalan heyet,Türkiye'nin düşündüklerinin aksine, her yönüyle çok gelişmiş ve modern bir ülke olduğunu,dışarda yaratılan olumsuz algının tamamen bir aldatmaca olduğunu dile getirdi.







Türkiye ve Çin arasında yatırım işbirliği için köprüler kurulmasını sağlamak amacıyla, Türkiye'de hizmet veren GÜNDEM isimli telefon uygulamasının CEO'su Çinli Uygur Türkü Adham Baodunnov öncülüğünde gerçekleşen ziyarette konuşan Baodunnov:







'Çinlilerin gözünde çok yanlış bir Türkiye imajı var.Her katıldığım toplantıda, her gittiğim yerde Türkiye'nin çok güzel bir ülke olduğunu, doğu ve batı sentezinin en büyük ve en güzel örneği olduğunu söylüyorum. Çinliler Türkiye'yi iç karışıklıklar yaşayan ve savaş içinde olan bir Orta doğu ülkesi zannediyor. Ancak bu güzel ülkenin böyle anılması hem Türkiye'ye hem de sıcakkanlı Türk insanına yapılmış bir haksızlıktır. Türkiye'de hizmet veren ve yaklaşık 8 milyon kullanıcısı olan bir uygulamamız var. Ben Türkiye'yi Çinlilere anlatmayı kendime görev kabul ettim. Bu yüzden yaşadığım pek çok zorluğa rağmen Çin'de kendi alanlarında önde gelen 22 işadamını Türkiye'ye getirdim.' dedi.







TÜRKİYE'YE YATIRIM YAPMA KARARI ALDILAR







Asya'nın en büyük güneş enerji panelleri üreticilerinden biri olan Blue Carbon şirketinin sahibi Zhao Zhifeng ' Adham bizi Türkiye'ye getirerek benim ve diğer arkadaşların Türkiye hakkındaki olumsuz düşüncelerinin giderilmesine yardımcı oldu. Açıkçası ilk başta burada savaş olduğunu ve çok güvenli bir yer olmadığını düşünerek gelmekte tereddüt ediyordum. Ama buraya gelince Türkiye'nin bambaşka bir ülke olduğunu gördüm. Bundan önce onlarca ülkeye ziyarette bulunmuştum, ancak daha önce Türkiye'ye gelmediğime pişmanım. En kısa zamanda bir daha geleceğim ve başka bir ülke için düşündüğüm 20 milyon dolarlık yatırımı Türkiye piyasasına açılmak için kullanacağım. Uygun bir iş ortağı bulabilirsem Türkiye'de enerji panelleri fabrikası da açmak isterim dedi.







TÜRKİYE'DE ÇİN TİCARET MERKEZİ KURMAYI DÜŞÜNÜYORLAR







Adham, Çinli genç bir girişimci olarak, Türk halkına hizmet etmek istiyor.







Kurucusu olduğu ileri teknolojili haberleşme platformu GÜNDEM üzerinden Türk Çin ilişkilerini her alanda geliştirmeyi amaçlıyor. Ayrıca yetkili makamlar ve yatırımcıların yardımı ile Türkiye'de Çin Ticaret ve Endüstri Merkezi kurmayı planlıyor. Bu merkezde Teknoloji, Finans gibi pek çok alandan yatırımcıyı barındırarak Türkiye ekonomisine yeni bir hareket kazandırma hedefinde. Eğer bu hedef gerçekleşirse 1000'in üzerinde Çinli yatırımcı -Türkiye pazarına girecek ve bu sayede Türkiye'ye 2 Milyar Doların üzerinde yatırım gelecek. Ayrıca 100.000 kişilik iş istihdamı sağlanmış olacak. Böyle bir Ticaret Merkezinin kurulması Çin ve Türkiye arasındaki ilişkilerin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için oldukça önemlidir. Bu konuda Türkiye'den destek ve yardım bekliyor.







kaynak:sabah