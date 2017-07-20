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Çinli Robot Sanbot Türkiye'de! Her An İş Arkadaşınız Olabilir

ÇİNLİ ROBOT SANBOT TÜRKİYE'DE! HER AN İŞ ARKADAŞINIZ OLABİLİR

Çinli bir firmanın geliştirerek Türkiye'de de satışa sunduğu Sanbot adlı robotun; satış, parakende, güvenlik, eğitim, sağlık, otelcilik gibi bir çok sektörde kullanılması planlanıyor.

Tarih : 20 Temmuz 2017, 23:30
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Çinli bir firma geliştirdi, Türkiye'de de satışa sunuldu. Sanbot adlı robot; insan ve nesneleri tanıyabiliyor.İzleme, konuşmayı algılama, yüz tanıma gibi özellikleri olan Sanbot'un ayrıca projeksiyondan görüntü oynatma, müzik çalıp dans etme gibi eğlenceli yönleri de bulunuyor.

ROBOTUN TANITIMI YAPILDI

Robotun tanıtımı Beyoğlu'nda yapıldı. Sanbot'u özellikle satış ve parekende de kullanılmak üzere geliştirilmiş bir robot olarak tanıtan Pro ITS Akıllı Ulaşım Sistemleri Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Aydemir, Robot Sambot'un, üzerinde kendi yazılım platformu bulunduğunu ve insanlara farklı mesajlar verebilecek yetenekte olduğunu söyledi.

SANBOT GÜLÜMSEYEN BİR SATIŞ ELEMANI OLABİLİR

Aydemir, "Gülümseyebilen, insanları gördüğünde başını sallayabilen, insanlara farklı mesajlar verebilen bir robot. İyi bir satış elemanı, iyi bir güvenlik elemanı, iyi bir hastane görevlisi, iyi bir resepsiyonist, iyi bir arkadaş olarak bile kullanabilirsiniz. Üzerindeki projektör aracılığıyla bilgileri aktarabiliyorsunuz ve onu bir sunucu olarak kullanabiliyorsunuz" dedi.

"ROBOTLARIN HAYATIMIZA GİRİŞİNİ DURDURMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Robotların artık hayatımıza girmeye başladığını ve bunu durdurmamızın mümkün olmadığını vurgulayan Coşkun Aydemir, " Belki 100 kişiden 2 kişinin işini almış olacağız ama diğer taraftan daha kaliteli daha kalifikasyonlu insanlara iş verme durumumuz var. Bence bu sanayi devrimi gibi birşey. Robotun devrimini ben hiç o kadar küçümsemiyorum" diyerek robotların günümüzde ve yakın gelecekte hayatımızı nasıl etkileyebileceği konusuna değindi. Sanbot'un Türkiye'de yaklaşık 15 bin Amerikan Doları satış fiyatıyla piyasaya sürüleceği belirtiliyor

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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