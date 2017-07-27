Trabzonspor'da taraftarların ve teknik direktör Ersun Yanal'ın transferini sabırsızlıkla beklediği Burak Yılmaz, kulübüyle ekonomik sorunlarını çözmek üzere. Bordo-mavili ekibin hem kiralama, hem de bonservis bedeliyle transfer etme noktasında yaptığı teklifi değerlendiren Çin kulübü, Asya Futbol Federasyonu tarafından yapılan, "Finansal Fair Play" uyarılarını da dikkate alarak, daha önce oyuncuyu göndermeme yönünde olan görüşünü değiştirdi. Bunun üzerine 32 yaşındaki forvet ile masaya oturan ve geçmişe dönük alacaklarının bir bölümünü bırakmasını isteyen Beijing Guoan yetkilileri, Trabzonspor'un "Oyuncuyu bize kiralayın" önerisine daha sıcak baktıklarını iletti.

BÜYÜK FEDAKARLIK YAPACAK

Bu olumlu gelişmeler sonrası da Başkan Muharrem Usta ile görüşen Burak, "Çubuklu formayı henüz tanıtmadığınızı biliyorum onu tanıtmayı çok isterim. Çubuklu ile veda ettim; onunla geri dönerim" dedi. Golcü futbolcunun bu sözleri karşısında oldukça mutlu olan Usta, Çin kulübü ile yapılan görüşmeleri hızlandırdı. Oyuncuyu 2 Ağustos'ta Trabzon'da yapılacak 50. Kuruluş Yıldönümü kutlamalarına yetiştirmeye kararlı. Trabzonspor'a gelmek için oldukça istekli olan Yılmaz'ın Çin kulübünden yıllık kazandığı 6 milyon Euro'dan çok büyük oranda indirim yapacağı ve yaklaşık 3 milyon Euro civarı elde edeceği öne sürülüyor.

BURAK'I MECBUREN VERİYORLAR

İngiliz Daily Mirror gazetesinin haberine göre Çin Futbol Federasyonu, oyuncuların maaşlarını düzenli ödemeyen 13 takımdan 15 Ağustos'a kadar savunma yapmasını ve mali durumlarını açıklamasını istedi. Rapor vermeyen kulüplere ciddi yaptırımlar uygulanacağı belirtilirken, lig lisansı alamamanın dahi söz konusu olduğu kaydedildi. Savunma istenen takımlar arasında Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Beijing Guoan da var. Beijing yönetiminin bu uyarı sonrası 32 yaşındaki forveti biraz da mecburiyetten göndermeyi düşündüğü vurgulanıyor.

Kaynak: haberinburada