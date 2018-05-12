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Çin'n Tianjin Quanjan Takımı Babel İçin 13 Milyon Euro Teklif Etti

ÇİN'N TİANJİN QUANJAN TAKIMI BABEL İÇİN 13 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ

Çin'n Tianjin Quanjan takımı Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel için 13 milyon euroluk bir teklifle Kartal'ın kapısını çaldı.

Tarih : 12 Mayıs 2018, 13:30
Puan Ver : Çin'n Tianjin Quanjan Takımı Babel İçin 13 Milyon Euro Teklif Etti(10/10)6

Teklife sıcak bakan Siyah-Beyazlı yönetim, Hollandalı yıldızın gitmek istemesi halinde transfere onay verecek.

OYUNCU SATIŞINDAN KAYNAK

Şampiyonluğu mucizelere, Şampiyonlar Ligi hedefini ise başka takımların insafına bırakan Beşiktaş, gelecek sezonun kadro yapılanması için çalışmalarına devam ediyor. Siyah-Beyazlılar'ı en çok kaygılandıran konu, 40 milyon euroyu bulan Devler Ligi gelirinin bu sezon kasaya girmeme ihtimali… FFP kıskacından kurtulan Kartal, bu kez de düşük bir bütçeyle hareket etmek zorunda kaldı. Ayağını yorganına göre uzatmak isteyen yönetim, oyuncu satışından da ciddi bir gelir bekliyor.

RYAN BABEL'E SORULACAK

Doktor, iyi olacak hastanın ayağına gelir misali Beşiktaş'a Çin'den oldukça cazip bir teklif geldiği öğrenildi. Kadrosunda Belçikalı Axel Witsel ile Brezilyalı Pato'yu bulunduran Tianjin Quanjian takımı, Siyah-Beyazlılar'ın kapısını 13 milyon euroluk bir teklifle çaldı. Başkan Fikret Orman ve yönetimin teklife sıcak baktığı ve Babel'in de fikrini aldıktan sonra transfere yeşil ışık yakabileceği öğrenildi. Orman, transferin gerçekleşmesi için Babel'in gitmek istemesini ön koşul olarak sundu.

SIRF PARA İÇİN SATMAYIZ

Başkan'ın yakın çevresine şunları söylediği öğrenildi: "Geçen sezon devre arasında Deportivo'dan bedavaya aldık. Son yılların en isabetli devre arası transferi oldu. Bize çok şey kattı, biz de ona… Beşiktaş büyük ailedir. Sırf para için, futbolcumuzun mutlu olmayacağı bir teklife onay vermeyiz. Burada imzalar kalplere atılır. Ayrılan isimlerin hala kendini Beşiktaş'ın bir parçası olarak görmesi buna güzel bir örnek. Teklif iki tarafı da tatmin edecekse olur, hayırlısı." (Güneş)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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