Manisa'nın Kula İlçesi Jandarma Karakolunda görev yapan bir er cinnet geçirdi. Elindeki otomatik piyade tüfeğiyle koğuşta uyuyan erlere ateş açarak 3 silah arkadaşını şehit etti.

3 ASKERİ ŞEHİT EDİP İNTİHAR ETTİ

Edinilen ilk bilgiye göre gece saat 03,30 sıralarında girdiği bunalım sonucunda otomatik piyade tüfeği ile koğuş içerisinde uyuyan arkadaşlarına ateş açan bir asker, 3 silah arkadaşını şehit etti.Daha sonra aynı silahla intihar ettiği öğrenildi.

3 ASKER YARALI

Edinilen ilk bilgilere göre olayda 3 asker şehit olurken intihar eden askerle birlikte 4 kişi hayatını kaybetti, 3 askerde yaralandı.

Yaralı askerler, 112 acil ekipleri tarafından Kula devlet hastanesine getirildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı 3 asker Salihli devlet hastanesine sevk edildi.Olayla ilgili soruşturma sürerken ayrıntılar daha sonra aktarılacak.

Kaynak: haberinburada