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CİNNET GETİREN ASKER ARKADAŞLARINI TARAYIP İNTİHAR ETTİ: 3 ŞEHİT, 3 YARALI


Cinnet Getiren Asker Arkadaşlarını Tarayıp İntihar Etti: 3 Şehit, 3 Yaralı
Tarih : 11 Temmuz 2017, 08:20
Puan Ver : Cinnet Getiren Asker Arkadaşlarını Tarayıp İntihar Etti: 3 Şehit, 3 Yaralı(9/10)5

Manisa'nın Kula İlçesi Jandarma Karakolunda görev yapan bir er cinnet geçirdi. Elindeki otomatik piyade tüfeğiyle koğuşta uyuyan erlere ateş açarak 3 silah arkadaşını şehit etti.

3 ASKERİ ŞEHİT EDİP İNTİHAR ETTİ

Edinilen ilk bilgiye göre gece saat 03,30 sıralarında girdiği bunalım sonucunda otomatik piyade tüfeği ile koğuş içerisinde uyuyan arkadaşlarına ateş açan bir asker, 3 silah arkadaşını şehit etti.Daha sonra aynı silahla intihar ettiği öğrenildi.

3 ASKER YARALI

Edinilen ilk bilgilere göre olayda 3 asker şehit olurken intihar eden askerle birlikte 4 kişi hayatını kaybetti, 3 askerde yaralandı.

Yaralı askerler, 112 acil ekipleri tarafından Kula devlet hastanesine getirildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı 3 asker Salihli devlet hastanesine sevk edildi.Olayla ilgili soruşturma sürerken ayrıntılar daha sonra aktarılacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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