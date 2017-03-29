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cinsel gücü arttırıyor ve...

CİNSEL GÜCÜ ARTTIRIYOR VE...

Vücuda kuvvet ve enerji veren yer fıstığı kalbi koruyor. Ayrıca yorgunluğu gidererek, cinsel gücü arttırıyor... Kabuklu yemişler arasında lezzetiyle dikkat çeken yer fıstığı sağlığımıza da mucizevi faydalar sağlıyor.

Tarih : 29 Mart 2017, 12:24
Puan Ver : Cinsel Gücü Arttırıyor Ve...(7/10)6


Protein, yağ ve E vitamini açısından zengin bir besin olan fıstıkta B grubu vitaminler ile fosfor, magnezyum, potasyum, sodyum ve kalsiyum mineralleri de bulunuyor. Vücuda enerji ve kuvvet veren yer fıstığı, cinsel sorun yaşayanlara da yardımcı oluyor; güç veriyor. Yer fıstığının diğer faydaları şöyle;



Kasların ve kemiklerin güçlenmesini sağlar. Zihinsel ve bedensel yorgunluğu giderir. Öğrenmeyi kolaylaştırır. Kalp sağlığına iyi gelir. Kandaki kolesterolü düşürerek kalp ve damar hastalıkları riskini azaltır. Bağışıklık sistemini destekler. Kandaki şeker oranını ayarladığı için şeker hastalarına faydalıdır. Kabızlığa iyi gelir. Gastrit, mide yanması ve ekşimesini önler.



 



kaynak:sabah








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