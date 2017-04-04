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cinsel hayata renk katıyor aynı zaman…

CİNSEL HAYATA RENK KATIYOR AYNI ZAMAN…

Gerginliği gideren, ağrıları kesen kekik, afrodizyak etkisiyle de cinsel hayata renk katıyor...

Tarih : 04 Nisan 2017, 11:42
Puan Ver : Cinsel Hayata Renk Katıyor Aynı Zaman…(8/10)6


Kulunç ağrılarını hafifletir. Can sıkan sivilceleri temizleyici ve iyileştirici etkileri görülür. Kekik yağından birkaç damlayı bir kesme şekere damlatıp yemek soğuk algınlığı şikayetlerini giderir. Gırtlak ve bademcik iltihaplarında iyileştirici özelliği vardır.



Üst solunum yolları rahatsızlıklarında gargara biçiminde kullanılmalıdır. Akciğer ve bronşlar, mide ve bağırsaklar kekiğin başlıca kullanım alanlarıdır. Kekik banyoları da çok yararlıdır. Mikrop kırıcı bir bitkidir. İltihaplı yaraları temizler.



 



kaynak:sabah








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