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Cinsel ilişki kölesi zannettiler, meğer durum başkaymış

CİNSEL İLİŞKİ KÖLESİ ZANNETTİLER, MEĞER DURUM BAŞKAYMIŞ

Irak'ın Musul kentinde, bir tünelde gizlenirken yakalanan 20 yabancı arasında yer alan 16 yaşındaki Linda'nın keskin nişancılarından biri olduğu ortaya çıktı.

Tarih : 22 Temmuz 2017, 13:30
Puan Ver : Cinsel İlişki Kölesi Zannettiler, Meğer Durum Başkaymış(6/10)2

Musul'da bir tünelde 20 yabancı gözaltına alındı. Yabancılar arasında 5 Alman, 3 Rus, 3 Türk, 2 Kanadalı ve 4 çocuklu bir Fransız kadının bulunduğu belirtilen haberde, 16 yaşındaki Linda Wenzel adlı Alman kızın, bir Çeçen militanla evli olduğu ifade edildi. Wenzel'ın, önce DEAŞ'ın seks kölelerinden biri olabileceği düşünülürken, yanında silah olması örgütün keskin nişancılarından olduğunu ortaya çıkardı.

CİNSEL İLİŞKİ KÖLESİ ZANNETTİLER, KESKİN NİŞANCI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Wenzel'ın, önce DEAŞ'ın seks kölelerinden biri olabileceği düşünülürken, yanında silah olması örgütün keskin nişancılarından olduğunu ortaya çıkardı.DAKHİL: IRAK'A ALMANYA'DAN EŞİNİN PEŞİNDEN GELMİŞ

The Times'a konuşan Iraklı milletvekili Viyan Dakhil, Wenzel'in kendisine Irak'a Almanya'dan eşinin peşinden geldiğini anlattığını ve anne Wenzel'in kızının Musul'da bir tünelde bulunduğunu doğruladığını aktardı.

"ALMANYA'YA İADE EDİLMEMESİNİ İSTEYECEĞİZ"

Dakhil, "Wenzel'in sorgusu sürüyor. Hükümetten Wenzel'i Almanya'ya iade etmemesini talep edeceğiz. Zira buraya terör örgütüne katılmak için geldi ve Irak kanunlarına göre cezalandırılmalı" dedi. Rusya'nın Irak Büyükelçiliği daha önce yaptığı açıklamada Musul'da yakalanan kişiler arasında Rus vatandaşlarının bulunup bulunmadığına dair bilgi olmadığını duyurmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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