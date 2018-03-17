Uzmanlar, cinsel ilişki robotlarını kullanan erkeklerin aynı yamyam ve nekrofil (ölüsevici) seri katil Jeffrey Dahmer gibi birer psikopata dönüşebileceğini söylüyor.

ÜNLÜ SERİ KATİL CANSIZ MANKENLERİ KULLANMIŞTI

Jeffrey Dahmer, 17 sevgilisini öldüren kana susamış bir seri katil olmadan önce cinsel ilişki için cansız mankenleri kullandığını itiraf etmişti. Dahmer, sevgilileri tarafından cinsel ilişki sırasında hayal kırıklığına uğradıktan sonra, onları uyuşturmaya ve bilinçsiz bedenlerine tecavüz etmeye başlamıştı.

ROBOTLAR İNSANLARI PSİKOPAT KATİLLERE ÇEVİREBİLİR

Robotik Etik ve Kültür uzmanı Profesör Kathleen Richardson, Dahmer'in cinsel ilişki robotu kullanması ve cinsel partnerleri üzerinde tam güç sahibi olma konusundaki takıntısı hakkında konuştu.

De Montfort Üniversitesi'nden Profesör Richardson, Dahmer'ın cinsel ilişki bebekleri ve psikopatisi arasında bir bağlantı olduğuna inanıyor. Richardson, cinsel ilişki bebeklerini kullanmanın psikopatları çekip çekemeyeceğini ve potansiyel olarak insanları Dahmer gibi sosyopatik katillere çevirebilip çeviremeyeceği sorusuna, "Buna kesinlikle katılıyorum" şeklinde cevap veriyor.

"BİR ROBOTTAN EMPATİ ÖĞRENEMEZSİNİZ"

"Bir robottan empati öğrenemezsin. Onlar birer insan değil" diyen Richardson, "Empati, başkalarının yaşadığı şey hakkında düşünmek ve hissetmekle ilgilidir ve eğer bir robotla cinsel ilişkiye giriyorsanız, ne yaşadığını düşünmek ve hissetmek zorunda değilsinizdir" diye ekliyor.

Dahmer, sevgililerini birer "nesne" olarak gördüğünü itiraf etmişti.

Rus seksolog Lev Shcheglov, seks bebekleri kullanmanın "psikopatik bozukluklar" ile sonuçlanacağını kabul ediyor. Schcheglov, "Bir robotla cinsel ilişkiye girmek sahte bir taklittir ve psikopatik bozukluklara ve tecrite yol açabilir."

Kaynak: haberinburada