Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nde, 2016 yılında, 13 yaşındaki 6 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddia edildiği için gözaltına alınıp serbest bırakılan ve hakkında 72 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Fen ve Teknoloji öğretmeni F.Ö, somut delil olmadığı gerekçesiyle tüm suçlardan beraat ederken, sanığa hazineden 3 bin 960 lira avukatlık ücreti ödenmesine hükmedildi.

BAKANLIK İTİRAZ ETTİ

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, beraat kararının yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf başvurusu yaptı. Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi'nden Avukat Ümit Asye Demir, "Çocukların cinsel eğitimi çok fazla olan veya cinsel hayal kurabilecek kişiler olmadığını belirterek, Çocuk beyanının esas alınması gerekir" dedi.

ÖĞRENCİLERDEN ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU

Lice ilçesinde bir okulda Fen ve Teknoloji öğretmeni olan 37 yaşındaki F.Ö, 13 yaşındaki 6 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 30 Mart 2016 günü gözaltına alındı. Öğrencilerin olayı rehber öğretmene anlatması ardından gözaltına alınan F.Ö.. tutuklama istemiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Tacize uğradıklarını iddia eden 6 öğrenciden iftira attıkları gerekçesiyle şikayetçi olan ve başka bir ile tayin edilen F.Ö. hakkında, 6 kız öğrenciye karşı 'Çocuğun cinsel istismarı' suçunu işlediği iddiasıyla 72 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Şüphelinin 2014-16 yıllarında ders sırasında 'cinsel arzularını tatmin etmek' için birden fazla kez öğrencilere dokunduğu, elbiselerinin içine elini soktuğu ve sarıldığı belirtilen iddinamede, mağdurların cinsel istismarı doğruladıkları ifade edildi.

BAKANLIK TUTUKLANMASINI İSTEDİ

İddianamenin kabul edilmesi ardından F.Ö'nün tutuksuz yargılaması Diyarbakır 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.Duruşmaya Adana'dan SEGBİS sistemi ile katılan sanık F.Ö, suçlamaları reddederek, kendisinin mağdur olduğunu söyledi. Mağdur çocukların olayı ilk anlattıkları öğretmen F.K. ise, duruşmada tanık olarak verdiği ifadede, F.Ö.'nün daha önce birkaç kez kendisine de dokunduğunu belirtti.

4 Ekim 2016 günü yapılan duruşmada ara kararı açıklayan mahkeme, sanık hakkında uygulanan adli kontrol tedbirinin de kaldırılmasına hükmetti. Bunun üzerine harekete geçen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, müdahil olduğu davada sanık F.Ö.'nün tutuklanmasını istedi.

SAVCI CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Davanın geçen Şubat ayında yapılan duruşmasında esas hakkında görüşünü açıklayan savcı, mağdurların yargılama aşamasında istikrarlı beyanlarda bulunduğunu ve tanık olarak dinlenen öğretmenlerin ifadelerinin dikkate alınması gerektiğini belirterek, sanık F.Ö.'nün 6 öğrenciye karşı Çocuğun cinsel istismarı suçundan dolayı 27 yıldan 72 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.Son duruşmaya Adana'dan SEGBİS sistemi ile katılan sanık F.Ö., iftiraya uğradığını belirterek, Öğretmenlik mesleğine yakışmayacak hiçbir şey yapmadım. Korkudan hiçbir öğrencime yaklaşamıyorum. Öğrenciler sarılmak istiyor, ben korkuyorum, sarılmıyorum. Ben öğrencilere kendimi sevdirmeye çalıştım. 1.5 yıldır bu olayı düşünmediğim bir dakikam bile yok. Ders anlatmakta konsantre olamıyorum. İkili yapacağımız derslerde bile öğrencilerimi uzaklaştırıyorum. Bu olayda bir mağdur varsa benimdedi.

3 BİN 960 TL AVUKATLIK ÜCRETİ F.Ö'YE ÖDENECEK

Daha sonra kararını açıklayan Mahkeme, sanık F.Ö.'nün suçu işlediğini gösterir somut delil bulunmaması nedeniyle beraatine hükmetti. Gözaltında kaldığı süre nedeniyle maddi ve manevi zararını devletten isteyebileceğinini sanığa bildiren mahkeme, 3 bin 960 lira avukatlık ücretinin de hazineden alınarak F.Ö.'ye verilmesine karar verdi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, sanık F.Ö.'nün tüm suçlardan beraat ettirilmesinin yasaya aykırı olduğunu belirterek, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf başvurusu yaptı.

ÇOCUĞUN BEYANI ESAS ALINMALI

Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi'nden Avukat Ümit Asye Demir, özellikle öğretmenlerin yargılandığı bu tip dosyalarda sanığın öncelikle açığa alınması gerektiğini ifade ederek, "Açığa alınmadığı zaman öğretmen çocuklarla temas etmeye devam ediyor. İstismar iddiası doğruysa başka çocuklarda buna devam edebileceğini düşünüyoruz. Bu dosyada öğretmen başka bir ile gönderiliyor ve orada çocuklara ilişki kurmaya devam ediyor, öğretmenlik yapmaya devam ediyor. Bunun çok sakıncalı olduğunu düşünüyoruz. Bir çok çocuğun istismara yönelik beyanı var. Bir çocuğun beyanına belki itibar edilmeyebilir, ama birkaç çocuğun beyanı önemlidir, istismarı güçlendiren birşeydir. Çocuğun beyanının esas alınması gerekir. Çocuk cinsel eğitimi çok fazla olan veya cinsel hayal kurabilecek biri değildir. Çocuklar bu konularda genelde iftira atacak düzeyde olmuyor. 6 çocuk, öğretmenin yaklaşımını istismar olarak değerlendiriyor. Çocukların beyanlarının dikkate alınması gerekirken böyle kararlar verilmesini doğru bulmuyoruz. Mahkemelerin hala çocuğun beyanına itibar etmeme konusunda, iftira olabileceği konusunda şüpheleri var.Taciz boyutunda olan olayların ispatı çok zor olduğu için mahkemelerde hep Böyle birşey olmamıştır, çocuk yanlış anlamıştır, cinsel dokunma değildir yaklaşımı var. Nitelikli bir hal olmadığı sürece mahkemeler bu davranışı istismar olarak değerlendirmiyorlar. Çocuk taraflı değil, sanık taraflı düşünüyorlar. Bunu aştıkları zaman mahkemeler çocuk dostu olarak devam edebilirler" dedi.

Kaynak: haberinburada