

Cinsel istismar olayı 14 Nisan 2016 günü Bağlar İlçesi'nde meydana geldi. 14 yaşındaki lise öğrencisi N.S., arkadaşı tarafından başka okulda öğrenci 18 yaşındaki D.Ö. ile tanıştırıldı. İki öğrenci bir süre görüşüp, arkadaşlık yaptı. Olay günü okul çıkışında N.S. ile buluşan D.Ö., iddiaya göre onu ilaç verme bahanesiyle arkadaşının evine götürdü. D.Ö. burada mağdur N.S.'yi zorla eve soktu ve kapıyı içeriden kilitleyerek cinsel istismarda bulundu.







Mağdurun olayı ailesine anlatması üzerine soruşturma başlatıldı ve şüpheli D.Ö. 21 Nisan tarihinde tutuklandı. Şüpheli D.Ö. iddianameye yansıyan ifadesinde, mağdurun kendi rızasıyla cinsel ilişkiye girmek istediğini ve kendisini tahrik etmesi nedeniyle olayın gerçekleştiğini söyledi. D.Ö.'nün 15 yaşından küçük bir çocuğa karşı 'Cinsel istismar' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarını işlediğini belirten savcı, 23 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.







İLK DURUŞMADA SERBEST BIRAKILDI







İddianamenin kabul edilmesinin ardından tutuklu sanık D.Ö.'nün yargılanmasına 8 Kasım günü Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmada ifadesi alınan tutuklu sanık D.Ö., suçlamaları kabul etmediğini belirterek, mağdura fiziki bir müdahalesi olmadığını söyledi. Daha sonra söz hakkı verilen Cumhuriyet Savcısı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı, sanığın tutuklu yargılanmasını istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme ise uzun tutukluluk sürelerinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi uygulamaları ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin ihlali olarak kabul edilmesini dikkate alarak, 6.5 ay tutuklu kalan sanığın tahliyesine karar verdi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Remzi Atalay, sanığın serbest bırakılmasının haksız ve hukuka aykırı olduğunu belirterek, karara itiraz etti.







9 YIL HAPİS 7.5 YILA İNDİRİLDİ







19 Ocak günü görülen 2'nci duruşmanda esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, mağdurun suç tarihinde 15 yaşından küçük olduğunu belirterek, sanığın cezalandırılmasını istedi. 27 Ocak günü yapılan 3'üncü duruşmada kararını açıklayan mahkeme, sanık D.Ö.'yü 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 9 yıl hapis cezasına çarptırdı.







Mahkeme kararında, 'cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkileri' ve 'sanığın duruşmadaki saygın tutumunu' lehine indirim sebebi sayan mahkeme, D.Ö.'nün 7.5 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Kararda sanığa 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan verilen cezada 2 kez de artırım yapıldığı ifade edildi.







kaynak:hürriyet