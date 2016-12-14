

Zonguldak'ta geçen yıl sosyal paylaşım sitesi Facebook'tan tanıştığı 15 yaşındaki kız ile ilişkiye giren ve "Cinsel istismar", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından yargılanan sanığın, tutuklu kaldığı süre ve mevcut delil durumu dikkate alınarak tahliyesine karar verildi.







Edinilen bilgiye göre, 30 yaşındaki Birol Ç., Zonguldak'ta geçen yıl sosyal paylaşım sitesi Facebook'tan 15 yaşındaki A.K. ile tanıştı. 17 Ocak 2015 tarihinde ailesinden ayrılan A.K., İstanbul'da yaşayan Birol Ç.'nin yanına gitti. Yine iddialara göre A.K. ve Birol Ç., İstanbul'daki evde cinsel ilişkiye girdi. Durumdan haberdar olan Birol Ç.'nin ailesi, 25 Ocak 2015 tarihinde Zonguldak'ın Kilimli ilçesine 15 yaşındaki A.K.'nin ailesinin yanına gitti. Ailelerin de ikna edilmesinin ardından çift sözlendi. A.K., sözlenme merasiminden üç gün sonra Birol Ç.'nin annesinin ve babasının ikamet ettiği Çaycuma ilçesine gitti. A.K.'nin ailesi durumu polise haber edince Birol Ç., "Cinsel istismar, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 29 Ocak 2016 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.







Zonguldak 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan sanık Birol Ç.'nin davasında taraflar dinlendi. Mahkemede söz alan tutuklu sanık Birol Ç., "Adalete sığınıyorum, tahliyemi istiyorum" dedi. Mahkeme, sanık Birol Ç.'nin tutuklu kaldığı süre ve mevcut delil durumu dikkate alınarak tahliyesine karar verdi. 15 yaşındaki A.K. ise Kdz. Ereğli Kız Yetiştirme Yurdu'na yerleştirildi.







kaynak:haberler